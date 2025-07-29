https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/eski-kolombiya-cumhurbaskani-uribe-taniga-rusvet-teklifinden-suclu-bulundu-1098212836.html

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, tanığa rüşvet teklifinden suçlu bulundu

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, tanığa rüşvet teklifinden suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

Kolombiya’nın eski lideri Alvaro Uribe, cezaevindeki bir tanığa rüşvet teklif ederek ifade değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T11:06+0300

2025-07-29T11:06+0300

2025-07-29T11:06+0300

dünya

kolombiya

alvaro uribe

hapis cezası

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Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, cezaevinde bulunan tanığa rüşvet teklif ederek onun ifadelerini çarpıtmaya çalıştığı gerekçesiyle suçlu bulundu.Davanın hakimi, Uribe'nin tanığa rüşvet vermek ve beyanlarını değiştirmeye çalışmaktan suçlu bulunduğunu kaydetti. Eski cumhurbaşkanının 6 ila 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ancak kararı temyize taşıyabileceği belirtildi.Ne olmuştu?Dava, 2012 yılında Senatör Ivan Cepeda'nın Kolombiya Kongresi'ne yaptığı başvuruya dayanıyor. Cepeda, Uribe'nin paramiliter gruplarla ilişkili olduğu iddialarının araştırılmasını talep etmişti. İlk aşamada Yüksek Mahkeme, Uribe hakkında soruşturma açmama kararı almış ancak tanık manipülasyonu iddialarına ilişkin delillerin yeterli bulunması üzerine dava açılmasına izin vermişti.2020 yılında savcılık ofisine devredilen davada mahkeme, Uribe'nin adalet sürecine müdahale etmeye çalıştığına hükmetti. Uribe, 2002-2010 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

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kolombiya, alvaro uribe, hapis cezası