https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/eski-kolombiya-cumhurbaskani-uribe-taniga-rusvet-teklifinden-suclu-bulundu-1098212836.html
Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, tanığa rüşvet teklifinden suçlu bulundu
Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, tanığa rüşvet teklifinden suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Kolombiya’nın eski lideri Alvaro Uribe, cezaevindeki bir tanığa rüşvet teklif ederek ifade değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:06+0300
2025-07-29T11:06+0300
2025-07-29T11:06+0300
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Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, cezaevinde bulunan tanığa rüşvet teklif ederek onun ifadelerini çarpıtmaya çalıştığı gerekçesiyle suçlu bulundu.Davanın hakimi, Uribe'nin tanığa rüşvet vermek ve beyanlarını değiştirmeye çalışmaktan suçlu bulunduğunu kaydetti. Eski cumhurbaşkanının 6 ila 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ancak kararı temyize taşıyabileceği belirtildi.Ne olmuştu?Dava, 2012 yılında Senatör Ivan Cepeda'nın Kolombiya Kongresi'ne yaptığı başvuruya dayanıyor. Cepeda, Uribe'nin paramiliter gruplarla ilişkili olduğu iddialarının araştırılmasını talep etmişti. İlk aşamada Yüksek Mahkeme, Uribe hakkında soruşturma açmama kararı almış ancak tanık manipülasyonu iddialarına ilişkin delillerin yeterli bulunması üzerine dava açılmasına izin vermişti.2020 yılında savcılık ofisine devredilen davada mahkeme, Uribe'nin adalet sürecine müdahale etmeye çalıştığına hükmetti. Uribe, 2002-2010 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/perunun-eski-lideri-humala-ve-esi-herediaya-yolsuzluktan-15-yil-hapis-cezasi-1095425111.html
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kolombiya, alvaro uribe, hapis cezası
kolombiya, alvaro uribe, hapis cezası
Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, tanığa rüşvet teklifinden suçlu bulundu
Kolombiya’nın eski lideri Alvaro Uribe, cezaevindeki bir tanığa rüşvet teklif ederek ifade değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulundu. Uribe, 6 ila 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, cezaevinde bulunan tanığa rüşvet teklif ederek onun ifadelerini çarpıtmaya çalıştığı gerekçesiyle suçlu bulundu.
Davanın hakimi, Uribe'nin tanığa rüşvet vermek ve beyanlarını değiştirmeye çalışmaktan suçlu bulunduğunu kaydetti. Eski cumhurbaşkanının 6 ila 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ancak kararı temyize taşıyabileceği belirtildi.
Dava, 2012 yılında Senatör Ivan Cepeda'nın Kolombiya Kongresi'ne yaptığı başvuruya dayanıyor. Cepeda, Uribe'nin paramiliter gruplarla ilişkili olduğu iddialarının araştırılmasını talep etmişti.
İlk aşamada Yüksek Mahkeme, Uribe hakkında soruşturma açmama kararı almış ancak tanık manipülasyonu iddialarına ilişkin delillerin yeterli bulunması üzerine dava açılmasına izin vermişti.
2020 yılında savcılık ofisine devredilen davada mahkeme, Uribe'nin adalet sürecine müdahale etmeye çalıştığına hükmetti.
Uribe, 2002-2010 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştı.