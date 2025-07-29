https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ermenistan-cumhurbaskani-hacaturyan-erivan-azerbaycan-sinirindaki-bolgenin-kapilarini-acmali-1098230420.html
Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan: Erivan, Azerbaycan sınırındaki bölgenin kapılarını açmalı
Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan: Erivan, Azerbaycan sınırındaki bölgenin kapılarını açmalı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Ermenistan toprakları üzerinden Azerbaycan'ı Nahçıvan’a bağlayan Sünik bölgesinin ‘kapılarının açılması’ gerektiğini... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T21:22+0300
2025-07-29T21:22+0300
2025-07-29T21:20+0300
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vaagn haçaturyan
ermenistan
zengezur koridoru
azerbaycan
nahçıvan
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nazeli bagdasaryan
ali ekber velayati
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, bölgeye yaptığı ziyaret sırasında ülkenin kalkınması için Ermenistan toprakları üzerinden Azerbaycan'ı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayan Sünik bölgesinin ‘kapılarının açılması’ gerektiğini söyledi.Haçaturyan, “Sünik, Ermenistan'ın daha da gelişmesi için bir kapı olacak. Sünik kapılarını açmayı başarırsak, yani 43 kilometrelik yolun imkanlarını kastediyorum, o zaman emin olun ki gelecek bize çok büyük fırsatlar sunacak” dedi.Daha önce ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İran sınırı yakınındaki Zengezur ulaşım koridorunun yönetimini üstlenmeye hazır olduklarını ve Bakü ile Erivan arasındaki müzakereleri ilerletmeye çalıştıklarını açıklamıştı. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, Ermenistan için Azerbaycan'ı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlayan toprakları üçüncü bir tarafa devretme olasılığının söz konusu olmadığını belirtmişti. ABD Büyükelçisinin, Zangezur Koridoru’nun geçeceği Ermenistan topraklarının bir kısmının ABD tarafından kiralanması olasılığına ilişkin sözlerini yorumlayan Bagdasaryan, “Söz konusu ifadelerin Ermenistan için kabul edilemez” olduğunu vurgulamıştı.İran dini liderinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayati, Washington'un Zangezur Koridorunu Moskova ve Tahran'ı karadan ablukaya almak için kullanmayı planladığını açıklamıştı. Velayati, bu projenin sadece ABD'nin Rusya ve İran'a yeni bir baskı cephesi oluşturma planının bir parçası olmakla kalmayıp, NATO ve bir dizi pan-Türkçü hareketin desteğiyle de hayata geçirildiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/aliyev-baku-ve-erivan-baris-anlasmasi-imzalamaya-cok-yakin-1098010808.html
ermenistan
azerbaycan
nahçıvan
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vaagn haçaturyan, ermenistan, zengezur koridoru, azerbaycan, nahçıvan, i̇ran, nato, nazeli bagdasaryan, ali ekber velayati
vaagn haçaturyan, ermenistan, zengezur koridoru, azerbaycan, nahçıvan, i̇ran, nato, nazeli bagdasaryan, ali ekber velayati
Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan: Erivan, Azerbaycan sınırındaki bölgenin kapılarını açmalı
Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Ermenistan toprakları üzerinden Azerbaycan'ı Nahçıvan’a bağlayan Sünik bölgesinin ‘kapılarının açılması’ gerektiğini belirtti.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, bölgeye yaptığı ziyaret sırasında ülkenin kalkınması için Ermenistan toprakları üzerinden Azerbaycan'ı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayan Sünik bölgesinin ‘kapılarının açılması’ gerektiğini söyledi.
Haçaturyan, “Sünik, Ermenistan'ın daha da gelişmesi için bir kapı olacak. Sünik kapılarını açmayı başarırsak, yani 43 kilometrelik yolun imkanlarını kastediyorum, o zaman emin olun ki gelecek bize çok büyük fırsatlar sunacak” dedi.
Daha önce ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İran sınırı yakınındaki Zengezur ulaşım koridorunun yönetimini üstlenmeye hazır olduklarını ve Bakü ile Erivan arasındaki müzakereleri ilerletmeye çalıştıklarını açıklamıştı. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, Ermenistan için Azerbaycan'ı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlayan toprakları üçüncü bir tarafa devretme olasılığının söz konusu olmadığını belirtmişti. ABD Büyükelçisinin, Zangezur Koridoru’nun geçeceği Ermenistan topraklarının bir kısmının ABD tarafından kiralanması olasılığına ilişkin sözlerini yorumlayan Bagdasaryan, “Söz konusu ifadelerin Ermenistan için kabul edilemez” olduğunu vurgulamıştı.
İran dini liderinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayati, Washington'un Zangezur Koridorunu Moskova ve Tahran'ı karadan ablukaya almak için kullanmayı planladığını açıklamıştı. Velayati, bu projenin sadece ABD'nin Rusya ve İran'a yeni bir baskı cephesi oluşturma planının bir parçası olmakla kalmayıp, NATO ve bir dizi pan-Türkçü hareketin desteğiyle de hayata geçirildiğini ifade etmişti.