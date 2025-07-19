https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/aliyev-baku-ve-erivan-baris-anlasmasi-imzalamaya-cok-yakin-1098010808.html
Aliyev: Bakü ve Erivan barış anlaşması imzalamaya çok yakın
Aliyev: Bakü ve Erivan barış anlaşması imzalamaya çok yakın
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü ve Erivan'ın barış anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu belirtti. 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T20:14+0300
2025-07-19T20:14+0300
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barış anlaşması
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zengezur koridoru
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3.Şuşa Küresel Medya Forumu'nda Bakü ve Erivan'ın barış anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu söyledi.Aliyev, "Barış anlaşması iki meselenin çözümünden hemen sonra imzalanabilir: Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi ve AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi. Evet, metin önceden parafedilebilir ve Azerbaycan tarafı daha önce Abu Dabi'de böyle bir teklifte bulundu. Ancak, bilindiği üzere, bir belgeyi paraf etmek onu imzalamak anlamına gelmez. Sözlü olarak mutabakatı ifade etmek başka bir şeydir, belgenin her sayfasını imzalamak başka bir şeydir. Barış anlaşmasını imzalamaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum" dedi.Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın Zangezur koridoruyla ilgili süreci engellemeye devam etmesi halinde transit ülke olma şansını yitireceğini belirterek, "Maalesef son beş yıldır Ermenistan tarafında (Zangezur koridoruyla ilgili) hiçbir çalışma yapılmadı. Bu konu kasıtlı olarak gündemden çıkarılıyor. Bu durumda Ermenistan'ın transit ülke olma şansı sıfıra yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermenistan-sioye-uyelik-basvurusu-yapti-1097928180.html
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i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, erivan, bakü, barış anlaşması, agi̇t, zengezur koridoru
i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, erivan, bakü, barış anlaşması, agi̇t, zengezur koridoru
Aliyev: Bakü ve Erivan barış anlaşması imzalamaya çok yakın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü ve Erivan'ın barış anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3.Şuşa Küresel Medya Forumu'nda Bakü ve Erivan'ın barış anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu söyledi.
Aliyev, "Barış anlaşması iki meselenin çözümünden hemen sonra imzalanabilir: Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi ve AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi. Evet, metin önceden parafedilebilir ve Azerbaycan tarafı daha önce Abu Dabi'de böyle bir teklifte bulundu. Ancak, bilindiği üzere, bir belgeyi paraf etmek onu imzalamak anlamına gelmez. Sözlü olarak mutabakatı ifade etmek başka bir şeydir, belgenin her sayfasını imzalamak başka bir şeydir. Barış anlaşmasını imzalamaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın Zangezur koridoruyla ilgili süreci engellemeye devam etmesi halinde transit ülke olma şansını yitireceğini belirterek, "Maalesef son beş yıldır Ermenistan tarafında (Zangezur koridoruyla ilgili) hiçbir çalışma yapılmadı. Bu konu kasıtlı olarak gündemden çıkarılıyor. Bu durumda Ermenistan'ın transit ülke olma şansı sıfıra yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.