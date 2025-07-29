https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/erkekler-icin-dogum-kontrol-hapi-uretildi-yct-529-ilk-testi-basariyla-gecti-1098227870.html
Erkekler için doğum kontrol hapı üretildi: YCT-529, ilk testi başarıyla geçti
Erkekler için doğum kontrol hapı üretildi: YCT-529, ilk testi başarıyla geçti
Sputnik Türkiye
Erkeklere yönelik doğum kontrol yöntemlerinde çığır açabilecek yeni bir gelişme yaşandı. Özel bir şirket tarafından geliştirilen ve YCT-529 adı verilen erkek... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T17:49+0300
2025-07-29T17:49+0300
2025-07-29T17:49+0300
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YCT-529 adlı erkek doğum kontrol hapının ilk insan denemelerinde başarılı sonuç verdiği açıklandı.Yeni ilacın tamamen hormonsuz olduğu ve etkisinin yüzde 100 geri döndürülebilir olduğu ifade edildi. Uzmanlara göre, YCT-529’un başarılı olması durumunda, erkeklerin doğum kontrolünde daha fazla sorumluluk üstlenebileceği ve kadınlar üzerindeki yükün önemli ölçüde azalacağı belirtildi.Retinoik asit reseptörünü hedef alan ilacın sperm olgunlaşmasını geçici olarak engellediği ancak hormon dengesini ya da cinsel isteği etkilemediği öğrenildi.İlacın insanlar üzerinde yapılan ilk aşama denemeleri, tıp dünyasının saygın yayınlarından Communications Medicine dergisinde yayımlanırken, ikinci faz denemelerinin Yeni Zelanda’da sürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/kadinlar-icin-cozumler-var-erkekler-icin-yok-mu-en-guvenilir-dogum-kontrol-yontemlerini-uzman-isim-1094471234.html
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Erkekler için doğum kontrol hapı üretildi: YCT-529, ilk testi başarıyla geçti
Erkeklere yönelik doğum kontrol yöntemlerinde çığır açabilecek yeni bir gelişme yaşandı. Özel bir şirket tarafından geliştirilen ve YCT-529 adı verilen erkek doğum kontrol hapı, ilk insan denemelerini başarıyla tamamladı.
YCT-529 adlı erkek doğum kontrol hapının ilk insan denemelerinde başarılı sonuç verdiği açıklandı.
Yeni ilacın tamamen hormonsuz olduğu ve etkisinin yüzde 100 geri döndürülebilir olduğu ifade edildi. Uzmanlara göre, YCT-529’un başarılı olması durumunda, erkeklerin doğum kontrolünde daha fazla sorumluluk üstlenebileceği ve kadınlar üzerindeki yükün önemli ölçüde azalacağı belirtildi.
Retinoik asit reseptörünü hedef alan ilacın sperm olgunlaşmasını geçici olarak engellediği ancak hormon dengesini ya da cinsel isteği etkilemediği öğrenildi.
İlacın insanlar üzerinde yapılan ilk aşama denemeleri, tıp dünyasının saygın yayınlarından Communications Medicine dergisinde yayımlanırken, ikinci faz denemelerinin Yeni Zelanda’da sürdüğü ifade edildi.