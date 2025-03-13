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Kadınlar için çözümler var, erkekler için yok mu? En güvenilir doğum kontrol yöntemlerini uzman isim tek tek açıkladı
Kadınlar için çözümler var, erkekler için yok mu? En güvenilir doğum kontrol yöntemlerini uzman isim tek tek açıkladı
Sputnik Türkiye
Erkek doğum kontrol yöntemleri neden sınırlı? Vazektomi, prezervatif ve erkek doğum kontrol hapı üzerine en yeni araştırmalar, avantajlar ve dezavantajlar bu haberde!
2025-03-13T14:15+0300
2025-03-13T14:16+0300
doğum kontrol
doğum kontol
doğum kontrol hapı
görüş
sağlık
dünya sağlık örgütü (dsö)
sağlık bakanlığı
ömer faruk karataş
cinsel
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Günümüzde kadınlara nazaran erkekler için onaylanmış tıbbi doğum kontrol yöntemleri oldukça sınırlı. Bu sebeple başlayan tartışmaların da ardı arkası kesilmiyor. Örneğin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de erkeklerin doğum kontrolüne katılımı son on yılda sadece yüzde 4 oranında artış gösterirken bu sayı dünya genelinde ise ortalama yüzde 25 civarında seyrediyor.Bilim insanları erkekler için yeni yöntemler geliştirmeye çalışsa da hormonal yan etkiler gibi engellerle karşılaşıyor. Mevcut yöntemlerin etkinlik oranları ise yönteme göre farklılık gösteriyor. Kısacası, erkekler için güvenilir ve geri dönüşlü bir doğum kontrol yöntemi konusunda ciddi bir boşluk bulunuyor.Kadınlara yönelik doğum kontrol yöntemleri neden daha fazla?20. yüzyıl boyunca bu yöntemlerin ötesinde erkekler için yeni bir doğum kontrol aracı piyasaya çıkmadı​. Buna karşın kadınlar için doğum kontrol hapı, rahim içi araç (spiral) ve iğne gibi birçok yöntem geliştirildi ve yaygınlaştı. Kadınlar için doğum kontrol seçenekleri arasında hormonal haplar, enjeksiyonlar, implantlar, rahim içi araçlar, diyafram, spermisitler ve tüp ligasyonu gibi çok sayıda yöntem bulunuyor. Erkek doğum kontrol araştırmalarında yaşanan zorluklarBilim insanları yıllardır erkekler için hormonal doğum kontrol hapları geliştirmeye çalışıyor, ancak yan etkiler ve etkinlik sorunları nedeniyle bu çalışmalar halen klinik aşamalarda. Uzmanlar, erkek doğum kontrolünde yeni yöntemlerin yok denecek kadar az olmasının birden çok nedeni olduğunu belirtiyor. Bunların başında, uzun yıllar boyunca ilaç şirketlerinin bu alana yeterli yatırım yapmaması geliyor​. Uzmanlara göre firmalar, erkeklere yönelik bir doğum kontrol ürününün kâr getirmeyebileceği ve olası yan etkiler nedeniyle riskli olabileceğini düşünerek araştırmalara mesafeli durdu. Bu durum, yeni yöntem geliştirme çabalarını yavaşlattı.Bir diğer yaygın kanı da, erkeklerin böyle bir hap veya yöntem kullanmak istemeyeceği yönündeydi. Ancak yapılan anketler bunun aksini gösteriyor. Örneğin, 2018'de İngiltere'de 1.600 erkekle yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 79'u doğum kontrolünün ortak bir sorumluluk olması gerektiğini ifade etti​. Birçok erkek, güvenilir bir erkek doğum kontrol hapı çıkması halinde bunu kullanmaya istekli olacağını belirtiyor. Bu alandaki araştırmacılar da, erkeklere kadınların sahip olduğu gibi geniş bir doğum kontrol yelpazesi sunulmasının önemine dikkat çekiyor. Aksi halde erkeklerin sınırlı seçenekleri yüzünden ciddi bir potansiyel kullanıcı kitlesinin ihtiyacı karşılanmamış kalıyor​.Neden erkekler için daha fazla doğum kontrol yöntemi yok?Erkek doğum kontrolü alanındaki araştırmalar, bu ihtiyacı karşılamak için çalışırken ciddi bilimsel ve klinik engellerle de boğuşuyor. Özellikle hormonal yöntemler, erkeklerde istenen etkiyi oluştururken çoğu zaman istenmeyen yan etkiler de doğuruyor​.Sperm üretimini durdurmak için hormonları baskılamak, erkeklik hormonu testosteron seviyesinin de düşmesine sebep oluyor; bu da düşük libido, akne ve ruh hali değişimleri gibi yan etkilerle sonuçlanabiliyor.Yeni yöntemler üzerinde çalışılıyorBu zorluklara çarpıcı bir örnek, 2016 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir klinik deney oldu. 350 erkeğin katıldığı bu araştırmada, testosteron ve progesteron hormonlarından oluşan bir iğne ile hamileliklerin yüzde 96 oranında önüne geçildiği raporlandı. Bu başarı oranı, erkek prezervatifinin üzerinde ve kadın hapına yakın bir etki demek. Ancak deneme sürecinde bazı katılımcılarda depresyon, akne ve cinsel istekte azalma gibi yan etkiler görülmeye başlanınca çalışma planlanandan önce sonlandırıldı​. Oysa katılımcıların yüzde 75'i bu iğneyi kullanmaya devam etmek istediğini belirtmişti​.Yine de bilim dünyası pes etmiş değil. Son yıllarda, hormonal dengeyi daha hassas ayarlayan ya da hormon kullanmadan etki gösteren yeni yöntemler üzerinde çalışılıyor. Örneğin, erkeklere yönelik günlük uygulanan bir hormonal jel ile yapılan denemelerde, hiç hamilelik vakası yaşanmadığı ve deneklerin sperm sayılarının güvenilir biçimde baskılandığı bildirildi​. Ayrıca, günde bir kez alınan yeni bir hap prototipi, küçük ölçekli bir çalışmada sperm üretimini belirgin ölçüde azaltırken sadece hafif yan etkilere yol açtı. Ancak uzmanlar, bütün güvenlik ve etkinlik aşamalarının tamamlanıp ilk erkek hapının kullanıma girmesinin en az bir on yıl daha alabileceğini belirtiyor.Mevcut erkek doğum kontrol yöntemleri neler?Üroloji Doktoru Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, erkeklerde uygulanan dört temel doğum kontrol yöntemi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Karataş, toplumda en yaygın olarak bilinen ve uygulanan yöntemin "geri çekilme" olduğunu ifade ederken, bu yöntemin yeterince güvenilir olmadığına dikkat çekti."Erkeklerde doğum kontrol yöntemi olarak en basit, en kolay, çoğunlukla çiftlerin yaptığı yöntem olan geri çekilme yöntemidir" diyen Prof. Dr. Karataş, "Ancak bu yöntem çok korunaklı değil, çok güvenilir bir yöntem değil. Boşalma öncesi gelen sıvı içerisinde spermler bulunabiliyor, dolayısıyla gebelik riski her zaman mevcut" ifadelerini kullandı.Geri çekilme yönteminin dezavantajlarıProf. Dr. Karataş, geri çekilme yönteminin sadece gebelik riski taşımakla kalmadığını, aynı zamanda cinsel ilişkiden alınan hazzı da azalttığını vurguladı. "Tam orgazm anında dışarı çıkıp boşalma olduğu için cinsellikten alınan hazzı ve keyfi belirgin derecede azaltıyor. Hem erkek hem de kadın açısından seksten alınan hazzı azaltmış oluyor" dedi.Prezervatif kullanımı ve etkinliğiİkinci doğum kontrol yöntemi olarak prezervatiften bahseden Prof. Dr. Karataş, bu yöntemin mekanik bir bariyer oluşturarak gebeliği önlediğini anlattı. "Lateksten ya da kauçuktan yapılan özel malzemeler ile penis ereksiyon halindeyken yerleştiriliyor ve gebeliğe engel oluyor" diye açıkladı.Prof. Dr. Karataş, prezervatifin avantajlarını şöyle sıraladı: Ancak dezavantajı olarak, "Lokal bir bariyer etkisi oluşturduğu için haz azaltıcı etkisi var, bu nedenle pek çok çift prezervatif kullanmak istemiyor" dedi.Erkekler için hormonal yöntemler neden yaygın değil?Üçüncü doğum kontrol yöntemi olarak hormonal ilaçlara değinen Prof. Dr. Karataş, "Geçmişte, aynen kadınlardaki doğum kontrol hapları gibi bazı hormonal ilaçlar, hap veya iğne formlarında denendi. Fakat yan etkileri açısından bakıldığında çok ciddi olumsuz etkileri olduğu için daha sonra terk edildi" açıklamasında bulundu.Prof. Dr. Karataş, "Bugün için, tıpkı kadınlarda kullanılan doğum kontrol hapları gibi erkeklerde rutinde herkese rahatlıkla önerebileceğimiz bir doğum kontrol hapı ya da iğnesi mevcut değil. Bu seçenek şu an için aktif değil" dedi.Vazektomi: Klinik uygulamada önerilen yöntemDördüncü ve klinik uygulamada en çok önerdikleri yöntemin vazektomi olduğunu belirten Prof. Dr. Karataş, "Kadınlardaki tüplerin bağlanması ameliyatının (tüp ligasyonu) bir benzerinin erkekte uygulanmış olması" şeklinde tanımladı.Prof. Dr. Karataş, vazektominin avantajlarını şöyle sıraladı: "Kısa sürede etki ediyor. İşlem çok kolay, büyük ameliyatlar gibi ağrılı, sancılı, problemli bir ameliyat değil. Çiftler daha sonradan vazgeçtiklerinde geri döndürülebilir bir özelliğe sahip."Vazektomi kadın sterilizasyonuna göre daha kolayProf. Dr. Karataş, vazektomi ameliyatının kadınlardaki tüp ligasyonu işleminden daha kolay olduğunu vurguladı: Ameliyatın pratik avantajlarına da değinen Prof. Dr. Karataş, "Hasta aynı gün, iki saat sonra hastaneden ayrılıyor. Ağrı, sancı, sıkıntı çoğunlukla olmuyor ve hastalar günlük yaşamına ertesi gün dönebiliyor. Hem hastanede kalma süresi çok kısa hem de aktif iş yaşamına başlama süresi çok daha erken" dedi.Prof. Dr. Karataş, sözlerini şöyle tamamladı: Sayılarla: Ne kadar korunuyorsunuz?Kondom, geçici ve tek kullanımlık bir bariyer yöntemi olarak yüzde 98'e varan teorik koruma sağlarken, pratikte yanlış kullanım nedeniyle bu oran yüzde 85'e düşüyor. Vazektomi ise kalıcı bir sterilizasyon yöntemi olarak yüzde 99'un üzerinde etkili.Mevcut doğum kontrol yöntemlerinin gebelikten korumadaki başarı oranları yönteme göre ciddi farklılık gösteriyor:
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Kadınlar için çözümler var, erkekler için yok mu? En güvenilir doğum kontrol yöntemlerini uzman isim tek tek açıkladı

14:15 13.03.2025 (güncellendi: 14:16 13.03.2025)
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Özel
Üreme sağlığı alanında "cinsiyet eşitsizliği" tartışmaları devam ederken, erkek doğum kontrol yöntemlerinin sınırlı kalması ve yaygınlaşamaması, küresel bir sorun olarak gündemde. Peki, erkekler için doğum kontrol yöntemleri neler? Üroloji Doktoru Prof. Dr. Karataş, doğum kontrol yöntemlerini, avantaj ve dezavantajlarını Sputnik Türkiye'ye anlattı.
Günümüzde kadınlara nazaran erkekler için onaylanmış tıbbi doğum kontrol yöntemleri oldukça sınırlı. Bu sebeple başlayan tartışmaların da ardı arkası kesilmiyor. Örneğin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de erkeklerin doğum kontrolüne katılımı son on yılda sadece yüzde 4 oranında artış gösterirken bu sayı dünya genelinde ise ortalama yüzde 25 civarında seyrediyor.
Bilim insanları erkekler için yeni yöntemler geliştirmeye çalışsa da hormonal yan etkiler gibi engellerle karşılaşıyor. Mevcut yöntemlerin etkinlik oranları ise yönteme göre farklılık gösteriyor. Kısacası, erkekler için güvenilir ve geri dönüşlü bir doğum kontrol yöntemi konusunda ciddi bir boşluk bulunuyor.

Kadınlara yönelik doğum kontrol yöntemleri neden daha fazla?

20. yüzyıl boyunca bu yöntemlerin ötesinde erkekler için yeni bir doğum kontrol aracı piyasaya çıkmadı​. Buna karşın kadınlar için doğum kontrol hapı, rahim içi araç (spiral) ve iğne gibi birçok yöntem geliştirildi ve yaygınlaştı. Kadınlar için doğum kontrol seçenekleri arasında hormonal haplar, enjeksiyonlar, implantlar, rahim içi araçlar, diyafram, spermisitler ve tüp ligasyonu gibi çok sayıda yöntem bulunuyor.

Erkek doğum kontrol araştırmalarında yaşanan zorluklar

Bilim insanları yıllardır erkekler için hormonal doğum kontrol hapları geliştirmeye çalışıyor, ancak yan etkiler ve etkinlik sorunları nedeniyle bu çalışmalar halen klinik aşamalarda. Uzmanlar, erkek doğum kontrolünde yeni yöntemlerin yok denecek kadar az olmasının birden çok nedeni olduğunu belirtiyor. Bunların başında, uzun yıllar boyunca ilaç şirketlerinin bu alana yeterli yatırım yapmaması geliyor​. Uzmanlara göre firmalar, erkeklere yönelik bir doğum kontrol ürününün kâr getirmeyebileceği ve olası yan etkiler nedeniyle riskli olabileceğini düşünerek araştırmalara mesafeli durdu. Bu durum, yeni yöntem geliştirme çabalarını yavaşlattı.
Bir diğer yaygın kanı da, erkeklerin böyle bir hap veya yöntem kullanmak istemeyeceği yönündeydi. Ancak yapılan anketler bunun aksini gösteriyor. Örneğin, 2018'de İngiltere'de 1.600 erkekle yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 79'u doğum kontrolünün ortak bir sorumluluk olması gerektiğini ifade etti​. Birçok erkek, güvenilir bir erkek doğum kontrol hapı çıkması halinde bunu kullanmaya istekli olacağını belirtiyor. Bu alandaki araştırmacılar da, erkeklere kadınların sahip olduğu gibi geniş bir doğum kontrol yelpazesi sunulmasının önemine dikkat çekiyor. Aksi halde erkeklerin sınırlı seçenekleri yüzünden ciddi bir potansiyel kullanıcı kitlesinin ihtiyacı karşılanmamış kalıyor​.

Neden erkekler için daha fazla doğum kontrol yöntemi yok?

Erkek doğum kontrolü alanındaki araştırmalar, bu ihtiyacı karşılamak için çalışırken ciddi bilimsel ve klinik engellerle de boğuşuyor. Özellikle hormonal yöntemler, erkeklerde istenen etkiyi oluştururken çoğu zaman istenmeyen yan etkiler de doğuruyor​.
Sperm üretimini durdurmak için hormonları baskılamak, erkeklik hormonu testosteron seviyesinin de düşmesine sebep oluyor; bu da düşük libido, akne ve ruh hali değişimleri gibi yan etkilerle sonuçlanabiliyor.

Yeni yöntemler üzerinde çalışılıyor

Bu zorluklara çarpıcı bir örnek, 2016 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir klinik deney oldu. 350 erkeğin katıldığı bu araştırmada, testosteron ve progesteron hormonlarından oluşan bir iğne ile hamileliklerin yüzde 96 oranında önüne geçildiği raporlandı. Bu başarı oranı, erkek prezervatifinin üzerinde ve kadın hapına yakın bir etki demek. Ancak deneme sürecinde bazı katılımcılarda depresyon, akne ve cinsel istekte azalma gibi yan etkiler görülmeye başlanınca çalışma planlanandan önce sonlandırıldı​. Oysa katılımcıların yüzde 75'i bu iğneyi kullanmaya devam etmek istediğini belirtmişti​.
Yine de bilim dünyası pes etmiş değil. Son yıllarda, hormonal dengeyi daha hassas ayarlayan ya da hormon kullanmadan etki gösteren yeni yöntemler üzerinde çalışılıyor. Örneğin, erkeklere yönelik günlük uygulanan bir hormonal jel ile yapılan denemelerde, hiç hamilelik vakası yaşanmadığı ve deneklerin sperm sayılarının güvenilir biçimde baskılandığı bildirildi​. Ayrıca, günde bir kez alınan yeni bir hap prototipi, küçük ölçekli bir çalışmada sperm üretimini belirgin ölçüde azaltırken sadece hafif yan etkilere yol açtı. Ancak uzmanlar, bütün güvenlik ve etkinlik aşamalarının tamamlanıp ilk erkek hapının kullanıma girmesinin en az bir on yıl daha alabileceğini belirtiyor.

Mevcut erkek doğum kontrol yöntemleri neler?

Üroloji Doktoru Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, erkeklerde uygulanan dört temel doğum kontrol yöntemi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Karataş, toplumda en yaygın olarak bilinen ve uygulanan yöntemin "geri çekilme" olduğunu ifade ederken, bu yöntemin yeterince güvenilir olmadığına dikkat çekti.
"Erkeklerde doğum kontrol yöntemi olarak en basit, en kolay, çoğunlukla çiftlerin yaptığı yöntem olan geri çekilme yöntemidir" diyen Prof. Dr. Karataş, "Ancak bu yöntem çok korunaklı değil, çok güvenilir bir yöntem değil. Boşalma öncesi gelen sıvı içerisinde spermler bulunabiliyor, dolayısıyla gebelik riski her zaman mevcut" ifadelerini kullandı.

Geri çekilme yönteminin dezavantajları

Prof. Dr. Karataş, geri çekilme yönteminin sadece gebelik riski taşımakla kalmadığını, aynı zamanda cinsel ilişkiden alınan hazzı da azalttığını vurguladı. "Tam orgazm anında dışarı çıkıp boşalma olduğu için cinsellikten alınan hazzı ve keyfi belirgin derecede azaltıyor. Hem erkek hem de kadın açısından seksten alınan hazzı azaltmış oluyor" dedi.

Prezervatif kullanımı ve etkinliği

İkinci doğum kontrol yöntemi olarak prezervatiften bahseden Prof. Dr. Karataş, bu yöntemin mekanik bir bariyer oluşturarak gebeliği önlediğini anlattı. "Lateksten ya da kauçuktan yapılan özel malzemeler ile penis ereksiyon halindeyken yerleştiriliyor ve gebeliğe engel oluyor" diye açıkladı.
Prof. Dr. Karataş, prezervatifin avantajlarını şöyle sıraladı:
"Hem gebeliği önlüyor hem de maliyet açısından daha ucuz ve kolay bir uygulama yöntemi."
Ancak dezavantajı olarak, "Lokal bir bariyer etkisi oluşturduğu için haz azaltıcı etkisi var, bu nedenle pek çok çift prezervatif kullanmak istemiyor" dedi.

Erkekler için hormonal yöntemler neden yaygın değil?

Üçüncü doğum kontrol yöntemi olarak hormonal ilaçlara değinen Prof. Dr. Karataş, "Geçmişte, aynen kadınlardaki doğum kontrol hapları gibi bazı hormonal ilaçlar, hap veya iğne formlarında denendi. Fakat yan etkileri açısından bakıldığında çok ciddi olumsuz etkileri olduğu için daha sonra terk edildi" açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Karataş, "Bugün için, tıpkı kadınlarda kullanılan doğum kontrol hapları gibi erkeklerde rutinde herkese rahatlıkla önerebileceğimiz bir doğum kontrol hapı ya da iğnesi mevcut değil. Bu seçenek şu an için aktif değil" dedi.

Vazektomi: Klinik uygulamada önerilen yöntem

Dördüncü ve klinik uygulamada en çok önerdikleri yöntemin vazektomi olduğunu belirten Prof. Dr. Karataş, "Kadınlardaki tüplerin bağlanması ameliyatının (tüp ligasyonu) bir benzerinin erkekte uygulanmış olması" şeklinde tanımladı.
Prof. Dr. Karataş, vazektominin avantajlarını şöyle sıraladı: "Kısa sürede etki ediyor. İşlem çok kolay, büyük ameliyatlar gibi ağrılı, sancılı, problemli bir ameliyat değil. Çiftler daha sonradan vazgeçtiklerinde geri döndürülebilir bir özelliğe sahip."

Vazektomi kadın sterilizasyonuna göre daha kolay

Prof. Dr. Karataş, vazektomi ameliyatının kadınlardaki tüp ligasyonu işleminden daha kolay olduğunu vurguladı:
"Kadınlarda tüpler karın içerisinde, intraabdominal yerleşimli, ama erkeklerde vücut dışında daha kolay ele gelebilecek bir noktada. Dolayısıyla onlara ulaşılıp çok küçük bir kesiyle ve çok kısa sürede ameliyat gerçekleşebiliyor."
Ameliyatın pratik avantajlarına da değinen Prof. Dr. Karataş, "Hasta aynı gün, iki saat sonra hastaneden ayrılıyor. Ağrı, sancı, sıkıntı çoğunlukla olmuyor ve hastalar günlük yaşamına ertesi gün dönebiliyor. Hem hastanede kalma süresi çok kısa hem de aktif iş yaşamına başlama süresi çok daha erken" dedi.
Prof. Dr. Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kadınlardaki tüp bağlama ameliyatlarıyla mukayese edildiğinde, vazektomi göreceli olarak daha kolay ve rahat yapılabilen, tercih edilmesi gereken bir yöntem."

Sayılarla: Ne kadar korunuyorsunuz?

Kondom, geçici ve tek kullanımlık bir bariyer yöntemi olarak yüzde 98'e varan teorik koruma sağlarken, pratikte yanlış kullanım nedeniyle bu oran yüzde 85'e düşüyor. Vazektomi ise kalıcı bir sterilizasyon yöntemi olarak yüzde 99'un üzerinde etkili.
Mevcut doğum kontrol yöntemlerinin gebelikten korumadaki başarı oranları yönteme göre ciddi farklılık gösteriyor:
Vazektomi (erkek sterilizasyonu): ~ yüzde 99.8 etkili (neredeyse tam koruma)​
Tüp ligasyonu (kadın sterilizasyonu): ~ yüzde 99.8 etkili​
Doğum kontrol hapı (kadın, oral kontraseptif): ~ yüzde 99 etkili (düzgün kullanımda)
Aylık/3 aylık iğne, cilt altı implant (kadın, hormonal yöntemler): ~ yüzde 99 etkili​
Rahim içi araç (spiral): ~ yüzde 98 etkili​ gerçek kullanımda yaklaşık yüzde 85.
Prezervatif (erkek kondomu): ~ yüzde 98 etkili (ideal kullanımda)​
Geri çekilme yöntemi: ~ yüzde 60 etkili (istenmeyen gebelik riski yüksek)​
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