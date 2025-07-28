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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fasta-askeri-ucak-dustu-2-olu-1098199404.html
Fas'ta askeri uçak düştü: 2 ölü
Fas'ta askeri uçak düştü: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Fas’ta Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir Alphajet tipi askeri eğitim uçağı, Fes Sais Havalimanı yakınlarında düştü. Kazada uçakta bulunan iki pilot... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T18:40+0300
2025-07-28T18:40+0300
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Fas’ta Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir Alphajet askeri uçağı Fes Sais Havalimanı yakınlarında düştü.Yerel kaynaklara göre kazanın rutin bir eğitim uçuşu sırasında meydana geldiği açıklandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek piste çakılan uçağın kazasının ardından olay yerine gelen güvenlik ve kurtarma ekipleri, iki pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.Bölgeden paylaşılan görüntülerde, havalimanına yakın kırsal alandan gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yetkililer bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/pistte-panik-anlari-ucak-alev-aldi-yolcular-acil-tahliye-edildi-1098174285.html
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fas, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, pilot, pilot hatası, yardımcı pilot, savaş, savaş uçağı
fas, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, pilot, pilot hatası, yardımcı pilot, savaş, savaş uçağı

Fas'ta askeri uçak düştü: 2 ölü

18:40 28.07.2025
© AP PhotoFas
Fas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AP Photo
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Fas’ta Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir Alphajet tipi askeri eğitim uçağı, Fes Sais Havalimanı yakınlarında düştü. Kazada uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.
Fas’ta Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir Alphajet askeri uçağı Fes Sais Havalimanı yakınlarında düştü.
Yerel kaynaklara göre kazanın rutin bir eğitim uçuşu sırasında meydana geldiği açıklandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek piste çakılan uçağın kazasının ardından olay yerine gelen güvenlik ve kurtarma ekipleri, iki pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgeden paylaşılan görüntülerde, havalimanına yakın kırsal alandan gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yetkililer bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Uçak pistte alev aldı, yolcular acil tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
YAŞAM
Pistte panik anları: Uçak alev aldı, yolcular acil tahliye edildi
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