https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fasta-askeri-ucak-dustu-2-olu-1098199404.html

Fas'ta askeri uçak düştü: 2 ölü

Fas'ta askeri uçak düştü: 2 ölü

Sputnik Türkiye

Fas’ta Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir Alphajet tipi askeri eğitim uçağı, Fes Sais Havalimanı yakınlarında düştü. Kazada uçakta bulunan iki pilot... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T18:40+0300

2025-07-28T18:40+0300

2025-07-28T18:40+0300

dünya

fas

uçak

uçak seferi

uçak seferleri

uçak kazası

özel uçak

pilot

pilot hatası

yardımcı pilot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098199233_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_ae94298ebc7a83deb4156630201a08a0.jpg

Fas’ta Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir Alphajet askeri uçağı Fes Sais Havalimanı yakınlarında düştü.Yerel kaynaklara göre kazanın rutin bir eğitim uçuşu sırasında meydana geldiği açıklandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek piste çakılan uçağın kazasının ardından olay yerine gelen güvenlik ve kurtarma ekipleri, iki pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.Bölgeden paylaşılan görüntülerde, havalimanına yakın kırsal alandan gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yetkililer bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/pistte-panik-anlari-ucak-alev-aldi-yolcular-acil-tahliye-edildi-1098174285.html

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fas, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, pilot, pilot hatası, yardımcı pilot, savaş, savaş uçağı