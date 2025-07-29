https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cumhurbaskani-erdogan-kazakistanla-20-anlasma-yaptik-1098228635.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'la 20 anlaşma yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'la 20 anlaşma yaptık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T18:46+0300
2025-07-29T18:46+0300
2025-07-29T18:59+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le ortak basın açıklaması düzenledi.Stratejik İşbirliği Konseyinin 5’inci toplantısı nedeniyle Türkiye'ye ziyarette bulunan Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan ettiğimiz Kazakistan'la münasebetlerimizi 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük. Güvenlik iş birliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı. Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik'' dedi.'Somut projeleri görüştük'Kazakistan ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Nazi kamplarından çok daha kötü'Gazzelilere soykırım uygulandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-asrin-en-parlak-doneminde-1098197213.html
türki̇ye
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, türkiye, recep tayyip erdoğan, kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, kazakistan savunma bakanlığı, kazakistan ulusal güvenlik konseyi, kazakistan parlamentosu
cumhurbaşkanlığı külliyesi, türkiye, recep tayyip erdoğan, kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, kazakistan savunma bakanlığı, kazakistan ulusal güvenlik konseyi, kazakistan parlamentosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'la 20 anlaşma yaptık
18:46 29.07.2025 (güncellendi: 18:59 29.07.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki lider, törenin ardından gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le ortak basın açıklaması düzenledi.
Stratejik İşbirliği Konseyinin 5’inci toplantısı nedeniyle Türkiye'ye ziyarette bulunan Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan ettiğimiz Kazakistan'la münasebetlerimizi 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük. Güvenlik iş birliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı. Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik'' dedi.
'Somut projeleri görüştük'
Kazakistan ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Savunmadan enerjiye, bilim ve teknolojiye çok geniş bir yelpazede görüş alışverişimiz oldu. Çok sayıda belge üzerindeki 20 belgeyi imzaladık. Madencilik ve nadir toprak elementleri gibi bu sektörlerdeki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli orta koridorun geliştirilmesi konusunda yapabileceklerimizi istişare ettik. Askeri ve savunma sanayi iş birliğimizi daha ileri taşıyacak somut projeleri görüştük. Geçen yıl 900 bine yakın Kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık. Kazakistan vize muafiyeti süresini 90 güne çıkardı. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Eğitim ve kültür konuları da gündemimizdeydi.
'Nazi kamplarından çok daha kötü'
Gazzelilere soykırım uygulandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. İsrail'in açlığı, özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi, insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz.