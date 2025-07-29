https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cumhurbaskani-erdogan-kazakistanla-20-anlasma-yaptik-1098228635.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'la 20 anlaşma yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'la 20 anlaşma yaptık

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T18:46+0300

2025-07-29T18:46+0300

2025-07-29T18:59+0300

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

türkiye

recep tayyip erdoğan

kazakistan

kazakistan dışişleri bakanlığı

kazakistan savunma bakanlığı

kazakistan ulusal güvenlik konseyi

kazakistan parlamentosu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le ortak basın açıklaması düzenledi.Stratejik İşbirliği Konseyinin 5’inci toplantısı nedeniyle Türkiye'ye ziyarette bulunan Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan ettiğimiz Kazakistan'la münasebetlerimizi 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük. Güvenlik iş birliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı. Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik'' dedi.'Somut projeleri görüştük'Kazakistan ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Nazi kamplarından çok daha kötü'Gazzelilere soykırım uygulandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-asrin-en-parlak-doneminde-1098197213.html

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

kazakistan

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cumhurbaşkanlığı külliyesi, türkiye, recep tayyip erdoğan, kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, kazakistan savunma bakanlığı, kazakistan ulusal güvenlik konseyi, kazakistan parlamentosu