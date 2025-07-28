https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-asrin-en-parlak-doneminde-1098197213.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asrın en parlak döneminde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asrın en parlak döneminde
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T17:02+0300
2025-07-28T17:02+0300
2025-07-28T17:02+0300
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türki̇ye
2025
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Sputnik Türkiye
türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti
türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asrın en parlak döneminde
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.