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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asrın en parlak döneminde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asrın en parlak döneminde
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti
türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asrın en parlak döneminde

17:02 28.07.2025
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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