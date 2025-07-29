https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cankirida-orman-yangini-cikti-alevleri-sondurme-calismalari-suruyor-1098229628.html
Çankırı'da orman yangını çıktı: Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor
Çankırı'da orman yangını çıktı: Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Taşolar, yangının kontrol altına alınması... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T19:53+0300
2025-07-29T19:53+0300
2025-07-29T19:53+0300
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yangına 7 helikopter, 30 arazöz ve toplam 216 personelle hem havadan hem karadan müdahale edildiği ifade edildi.Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının ilerleyişinin durdurulduğunu ancak henüz tamamen kontrol altına alınamadığını açıkladı. Köylülerin de tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yanginla-mucadelede-yer-almak-isteyenler-dikkat-gonulluluk-basvurusu-nasil-yapilir-1098195232.html
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çankırı, çankırı valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
çankırı, çankırı valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Çankırı'da orman yangını çıktı: Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Taşolar, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterildiğini belirtti.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yangına 7 helikopter, 30 arazöz ve toplam 216 personelle hem havadan hem karadan müdahale edildiği ifade edildi.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının ilerleyişinin durdurulduğunu ancak henüz tamamen kontrol altına alınamadığını açıkladı. Köylülerin de tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.