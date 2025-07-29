https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cankirida-orman-yangini-cikti-alevleri-sondurme-calismalari-suruyor-1098229628.html

Çankırı'da orman yangını çıktı: Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor

Çankırı'da orman yangını çıktı: Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Taşolar, yangının kontrol altına alınması... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T19:53+0300

2025-07-29T19:53+0300

2025-07-29T19:53+0300

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yangına 7 helikopter, 30 arazöz ve toplam 216 personelle hem havadan hem karadan müdahale edildiği ifade edildi.Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının ilerleyişinin durdurulduğunu ancak henüz tamamen kontrol altına alınamadığını açıkladı. Köylülerin de tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yanginla-mucadelede-yer-almak-isteyenler-dikkat-gonulluluk-basvurusu-nasil-yapilir-1098195232.html

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