Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cankirida-orman-yangini-cikti-alevleri-sondurme-calismalari-suruyor-1098229628.html
Çankırı'da orman yangını çıktı: Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor
Çankırı'da orman yangını çıktı: Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Taşolar, yangının kontrol altına alınması... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T19:53+0300
2025-07-29T19:53+0300
türki̇ye
çankırı
çankırı valiliği
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098229454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7e6ac75505f0a1eb08f91cf652cd6c2.jpg
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yangına 7 helikopter, 30 arazöz ve toplam 216 personelle hem havadan hem karadan müdahale edildiği ifade edildi.Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının ilerleyişinin durdurulduğunu ancak henüz tamamen kontrol altına alınamadığını açıkladı. Köylülerin de tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yanginla-mucadelede-yer-almak-isteyenler-dikkat-gonulluluk-basvurusu-nasil-yapilir-1098195232.html
türki̇ye
çankırı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098229454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35cac0f88f19ba179a3aa21f9976120f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çankırı, çankırı valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
çankırı, çankırı valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Çankırı'da orman yangını çıktı: Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor

19:53 29.07.2025
© AA / Muhammed KaygınÇankırı yangın
Çankırı yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA / Muhammed Kaygın
Abone ol
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Taşolar, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterildiğini belirtti.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yangına 7 helikopter, 30 arazöz ve toplam 216 personelle hem havadan hem karadan müdahale edildiği ifade edildi.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının ilerleyişinin durdurulduğunu ancak henüz tamamen kontrol altına alınamadığını açıkladı. Köylülerin de tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.
Orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
TÜRKİYE
Yangınla mücadelede yer almak isteyenler dikkat: Gönüllülük başvurusu nasıl yapılır?
Dün, 18:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала