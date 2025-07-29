https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-ordusu-tum-gucunu-sumiye-yonlendiriyor-1098218269.html
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna ordusu tüm gücünü Sumi’ye yönlendiriyor
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna ordusu tüm gücünü Sumi’ye yönlendiriyor
Sputnik Türkiye
'Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, Ukrayna ordusunun Sumı Bölgesinde tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus birliklerini durdurmak için tüm... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T12:26+0300
2025-07-29T12:26+0300
2025-07-29T12:30+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sumı yönündeki kuvvetlerimizin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Anlaşılan o ki, düşmanı Kursk Bölgesi topraklarından çıkardıktan sonra Sumı yönünde ilerleyen Rus birliklerini durdurmaya çalışıyorlar. Birliklerimizi durdurmak için tüm güçleriyle çabalıyorlar. Düşman bizi bu bölgede sürekli olarak yerinden etmeye çalışıyor, ancak Rus birliklerinin ilerleyişi 24 saat boyunca devam ediyor” ifadesini kullandı.Ukraynalı oluşumların özellikle sınırdaki Tetkino yerleşim birimi yakınında aktif olduğunu söyleyen Alaudinov, “Düşman orada da Rus birliklerimizin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor ve Ahmat özel kuvvetlerine bağlı ‘Aida’ müfrezesi bu birliklere bazı yerlerde düşmanı durdurmada yardımcı oluyor, bazı yerlerde de ilerlemelerine yardımcı oluyor” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında hükümet üyeleriyle yaptığı bir video konferansta, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda Ukrayna ile Rusya sınırında bir güvenlik tampon bölgesi oluşturma görevi üzerinde çalıştığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/roscosmos-baskani-bakanov-nasa-ile-gorusmek-icin-abdde-1098215320.html
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rusya, ukrayna, kursk bölgesi, sumi bölgesi, rus ordusu, abdi alaudinov
rusya, ukrayna, kursk bölgesi, sumi bölgesi, rus ordusu, abdi alaudinov
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna ordusu tüm gücünü Sumi’ye yönlendiriyor
12:26 29.07.2025 (güncellendi: 12:30 29.07.2025)
'Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, Ukrayna ordusunun Sumı Bölgesinde tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus birliklerini durdurmak için tüm güçlerini seferber ettiğini ama başarısız olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sumı yönündeki kuvvetlerimizin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Anlaşılan o ki, düşmanı Kursk Bölgesi topraklarından çıkardıktan sonra Sumı yönünde ilerleyen Rus birliklerini durdurmaya çalışıyorlar. Birliklerimizi durdurmak için tüm güçleriyle çabalıyorlar. Düşman bizi bu bölgede sürekli olarak yerinden etmeye çalışıyor, ancak Rus birliklerinin ilerleyişi 24 saat boyunca devam ediyor” ifadesini kullandı.
Ukraynalı oluşumların özellikle sınırdaki Tetkino yerleşim birimi yakınında aktif olduğunu söyleyen Alaudinov, “Düşman orada da Rus birliklerimizin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor ve Ahmat özel kuvvetlerine bağlı ‘Aida’ müfrezesi bu birliklere bazı yerlerde düşmanı durdurmada yardımcı oluyor, bazı yerlerde de ilerlemelerine yardımcı oluyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında hükümet üyeleriyle yaptığı bir video konferansta, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda Ukrayna ile Rusya sınırında bir güvenlik tampon bölgesi oluşturma görevi üzerinde çalıştığını söylemişti.