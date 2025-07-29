https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/catalcada-is-makinesi-operatoru-atik-su-cukuruna-dustu-kurtarma-calismasi-suruyor-1098222075.html
Çatalca'da iş makinesi operatörü, atık su çukuruna düştü: Kurtarma çalışması sürüyor
Çatalca'da iş makinesi operatörü, atık su çukuruna düştü: Kurtarma çalışması sürüyor
Sputnik Türkiye
Çatalca'da atık su çukuruna düşen iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T14:11+0300
2025-07-29T14:11+0300
2025-07-29T14:11+0300
türki̇ye
çatalca
afad
iş makinesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098221922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_422bd86e069fd4262c7d41c0ddaed015.png
İstanbul Çatalca'da atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.İş makinesiyle birlikte düştüKaracaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. İş makinası operatörünün bulunduğu yerden kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/kahramanmarasta-yikim-can-aldi-bina-altinda-kalan-is-makinesi-operatoru-hayatini-kaybetti-1097095908.html
türki̇ye
çatalca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098221922_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a8b8cb3aa13bd5d9986f677a31c1e395.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çatalca, afad, iş makinesi
çatalca, afad, iş makinesi
Çatalca'da iş makinesi operatörü, atık su çukuruna düştü: Kurtarma çalışması sürüyor
Çatalca'da atık su çukuruna düşen iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul Çatalca'da atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
İş makinesiyle birlikte düştü
Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.
İş makinası operatörünün bulunduğu yerden kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.