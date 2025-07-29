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Çatalca'da iş makinesi operatörü, atık su çukuruna düştü: Kurtarma çalışması sürüyor
Çatalca'da iş makinesi operatörü, atık su çukuruna düştü: Kurtarma çalışması sürüyor
Sputnik Türkiye
Çatalca'da atık su çukuruna düşen iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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çatalca
afad
iş makinesi
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İstanbul Çatalca'da atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.İş makinesiyle birlikte düştüKaracaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. İş makinası operatörünün bulunduğu yerden kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/kahramanmarasta-yikim-can-aldi-bina-altinda-kalan-is-makinesi-operatoru-hayatini-kaybetti-1097095908.html
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çatalca, afad, iş makinesi
çatalca, afad, iş makinesi

Çatalca'da iş makinesi operatörü, atık su çukuruna düştü: Kurtarma çalışması sürüyor

14:11 29.07.2025
Çatalca
Çatalca - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
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Çatalca'da atık su çukuruna düşen iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul Çatalca'da atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İş makinesiyle birlikte düştü

Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.
İş makinası operatörünün bulunduğu yerden kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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