https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/catalcada-is-makinesi-operatoru-atik-su-cukuruna-dustu-kurtarma-calismasi-suruyor-1098222075.html

Çatalca'da iş makinesi operatörü, atık su çukuruna düştü: Kurtarma çalışması sürüyor

Çatalca'da iş makinesi operatörü, atık su çukuruna düştü: Kurtarma çalışması sürüyor

Sputnik Türkiye

Çatalca'da atık su çukuruna düşen iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T14:11+0300

2025-07-29T14:11+0300

2025-07-29T14:11+0300

türki̇ye

çatalca

afad

iş makinesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098221922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_422bd86e069fd4262c7d41c0ddaed015.png

İstanbul Çatalca'da atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.İş makinesiyle birlikte düştüKaracaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. İş makinası operatörünün bulunduğu yerden kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/kahramanmarasta-yikim-can-aldi-bina-altinda-kalan-is-makinesi-operatoru-hayatini-kaybetti-1097095908.html

türki̇ye

çatalca

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çatalca, afad, iş makinesi