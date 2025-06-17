https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/kahramanmarasta-yikim-can-aldi-bina-altinda-kalan-is-makinesi-operatoru-hayatini-kaybetti-1097095908.html
Kahramanmaraş'ta yıkım can aldı: Bina altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yıkım can aldı: Bina altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör Ömürcan Akyürek moloz altında kaldı. Enkaz altında... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T18:52+0300
2025-06-17T18:52+0300
2025-06-17T18:53+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
bina
bina çökmesi
çöken bina
kaçak bina
deprem
yıkım
işçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097095734_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_28b187aaab12e3e74f322365ead34414.jpg
6 Şubat depremlerinde zarar gören 9 katlı bina, Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkım sırasında devrildi.Onikişubat ilçesinde devrilen binanın altında kalan iş makinesinin operatörü Ömürcan Akyürek hayatını kaybetti. Olayın ardından itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ronesans-rezidans-davasinin-firari-sanigi-muteahhit-huseyin-yalcin-coskun-sirbistanda-olu-bulundu-1096847734.html
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097095734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a91cb734e5b9a3f05c53b0f51c0093c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahramanmaraş, bina, bina çökmesi, çöken bina, kaçak bina, deprem, yıkım, işçi
kahramanmaraş, bina, bina çökmesi, çöken bina, kaçak bina, deprem, yıkım, işçi
Kahramanmaraş'ta yıkım can aldı: Bina altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti
18:52 17.06.2025 (güncellendi: 18:53 17.06.2025)
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör Ömürcan Akyürek moloz altında kaldı. Enkaz altında kalan Akyürek’in cansız bedenine yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.
6 Şubat depremlerinde zarar gören 9 katlı bina, Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkım sırasında devrildi.
Onikişubat ilçesinde devrilen binanın altında kalan iş makinesinin operatörü Ömürcan Akyürek hayatını kaybetti. Olayın ardından itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.