https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yanginla-mucadelede-yer-almak-isteyenler-dikkat-gonulluluk-basvurusu-nasil-yapilir-1098195232.html

Yangınla mücadelede yer almak isteyenler dikkat: Gönüllülük başvurusu nasıl yapılır?

Yangınla mücadelede yer almak isteyenler dikkat: Gönüllülük başvurusu nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

Vatandaşlar orman yangınlarına yardım etmek için ne yapabilir? Gönüllü olmak isteyenler için başvuru şartları, eğitim süreci ve resmi bilgiler… Ayrıca İDO’nun yardım ekibinden para istemesi olayı da haberde.

2025-07-28T18:24+0300

2025-07-28T18:24+0300

2025-07-28T18:24+0300

türki̇ye

türkiye

akut

afad

orman genel müdürlüğü

orman yangını gönüllüsü

orman yangını

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Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Orman yangınları gibi yüksek riskli afet alanlarında gelişi güzel müdahale, çoğu zaman hem kişinin kendi hayatını hem de profesyonel ekiplerin çalışmalarını tehlikeye atabiliyor. Plansız yardım iyi niyetli olsa da çoğu zaman profesyonel ekiplerin işini zorlaştırıyor. Ancak Türkiye’de bu konuda organize ve eğitimli bir şekilde katkı sağlamak mümkün. Nasıl mı? Gönüllülük sistemiyle.Kimler orman yangını gönüllüsü olabilir?Her kurum başvuru yapacak kişilerde benzer temel şartlar arıyor; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartların yanı sıra, gönüllülerin sağlık açısından sahada çalışmaya uygun olmaları ve sabıka kayıtlarının bulunmaması gerekiyor.Burada en önemli nokta, gönüllülerin sahaya çıkmadan önce eğitim ve sınav sürecinden geçmiş olmaları. Bu eğitimlerde; yangınla mücadele yöntemlerinden ilk yardıma, iş güvenliğinden yangın söndürme ekipmanlarının kullanımına kadar birçok başlık yer alıyor.Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olan adaylara katılım belgesi veriliyor. Bu belge, kişinin orman yangını gönüllüsü olarak resmen görev alabileceği anlamına geliyor.Başvuru süreci nasıl işliyor?İlk adım gönüllü olmak istediğin kuruma başvurmak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) için e-Devlet üzerinden başvurular yapılabilir. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için yine e-Devlet ya da Orman Bölge Müdürlüklerine şahsen başvuru kabul ediliyor. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü olmak için ise AKUT sitesindeki başvuru formunu doldurmak gerekiyor.Sınav ve değerlendirme süreciEğitimlerin ardından bazı kurumlar yazılı ya da uygulamalı sınav yapıyor. Örneğin OGM gönüllülüğünde başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekiyor. Değerlendirme sonucu başarılı olanlara katılım belgesi veya gönüllü kimliği veriliyor.Orman yangını gönüllülerin görevleri neler?Eğitimlerini tamamlayıp sertifika alan gönüllüler, yangın ihbarı geldiğinde kişisel koruyucu ekipmanlarıyla birlikte hızla olay yerine ulaşmakla yükümlü. Bunun dışında; Ayrıca belirli aralıklarla yapılan tatbikatlara katılmak da gönüllülerin sorumlulukları arasında bulunuyor.Binlerce kişi hazırlık bekliyor, daha fazlasına ihtiyaç varOGM’nin verilerine göre Türkiye genelinde 100 bini aşkın gönüllü orman yangınlarıyla mücadele için kayıtlı. Ancak her yıl artan yangın riski göz önüne alındığında, bu sayı yetersiz kalıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve doğayla iç içe olan gönüllülerin bu sürece dahil olmasının büyük önem taşıdığı aktarılıyor.Gönüllülerin ücretli geçiş engelini aşması da önemliÖte yandan, orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıkan gönüllülere uygulanan yol ücretleri de sosyal medyanın gündeminde. Bursa'da devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıkan Afetlere Hazırlık ve Müdahale Federasyonu (AFEDED) Genel Başkanı Ercan Soylu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı videosu, sosyal medyada tartışma yarattı.Yalova'dan İDO feribotuna binmek istediğini belirten Soylu, görevli personelin kendisinden geçiş ücreti talep ettiğini iddia etti. Soylu, afet yardımına giden bir ekipten para talep edilmesinin 'vicdansızlık' olarak nitelendirerek suç duyurusunda bulundu.Olayın ardından kamuoyunda tepkiler büyürken İDO'nun yaptığı açıklamasında yaşananlar doğrulandı ve 'tecrübesiz personel hatası' nedeniyle sorumlu çalışanın görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.Bu olay, afet bölgelerine ulaşmaya çalışan sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin karşılaştığı engellerden biri olarak tartışmalara yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/turkiyenin-en-yuksek-yangin-riski-tasiyan-illeri-aciklandi-ucak-helikopter-ve-calisan-sayisi-kac--1098193972.html

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