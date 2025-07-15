https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/elazigda-6-bin-yillik-tapinak-kesfedildi-kan-oluklari-ve-kurban-rituelleri-ortaya-cikti-1097897809.html

Elazığ’da 6 bin yıllık tapınak keşfedildi: Kan olukları ve kurban ritüelleri ortaya çıktı

Elazığ’da 6 bin yıllık tapınak keşfedildi: Kan olukları ve kurban ritüelleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yapılan kazılarda 6 bin yıl öncesine ait bir tapınak alanı keşfedildi. İnsan ve hayvan kurbanlarının sunulduğu sunak... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T12:13+0300

2025-07-15T12:13+0300

2025-07-15T12:13+0300

yaşam

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nahçıvan

kültür ve turizm bakanlığı

ergün demir

arkeolojik kazı

arkeolojik kazı

arkeoloji

arkeolojik keşif

arkeolojik kazı

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Elazığ'ın Tadım köyü merkezinde yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılar, Anadolu topraklarının en eski tapınaklarından birine ışık tuttu. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Müze Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen çalışmalarda, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na ait kutsal bir alan keşfedildi.Kan olukları, sunak taşları ve kurban ayinleri80-81 numaralı kazı alanında, üzerinde kesik izleri bulunan sunak taşı ve “kan oluğu” olarak tanımlanan kanalda insan ve hayvan kemiklerinin bulunması, bölgedeki ritüellerin dehşet verici boyutlara ulaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu bulgular, o dönemde tanrılara hem insan hem hayvan kurban edildiğine dair güçlü ipuçları barındırıyor.Tarihi yapılar ve tanrılara adanmış alanlarKazı alanında ayrıca 4 podyum, kutsal ocak, Nahçıvan tarzı çanak çömlekler, ağırşaklar, seramikler, ok uçları ve tarımsal damga mühür gibi çok sayıda tarihi obje ortaya çıkarıldı. Özellikle Nahçıvan stilindeki çanaklar, o dönemdeki kültürel etkileşimlere ışık tutuyor.Arkeolojik değeri yüksek i̇lk tapınak alanıElazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, “Bu yıl şehrimizin ilk tapınağı sayılabilecek kutsal bir alanı keşfettik. Alanın hem ritüel hem de sosyokültürel anlamda çok zengin olduğunu görüyoruz,” diyerek, keşfin bölge tarihi açısından devrim niteliğinde olduğunu belirtti.Kentleşmenin erken i̇zleriKazı sorumlusu Ergün Demir ise, höyükteki yapıların moloz ve kerpiç taşlardan yapıldığını, yapıların bitişik nizam ve korunaklı olarak inşa edildiğini ifade etti. Bu durum, Erken Tunç Çağı'nda kentleşmenin artmakta olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor.

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