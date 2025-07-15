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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/elazigda-6-bin-yillik-tapinak-kesfedildi-kan-oluklari-ve-kurban-rituelleri-ortaya-cikti-1097897809.html
Elazığ’da 6 bin yıllık tapınak keşfedildi: Kan olukları ve kurban ritüelleri ortaya çıktı
Elazığ’da 6 bin yıllık tapınak keşfedildi: Kan olukları ve kurban ritüelleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yapılan kazılarda 6 bin yıl öncesine ait bir tapınak alanı keşfedildi. İnsan ve hayvan kurbanlarının sunulduğu sunak... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T12:13+0300
2025-07-15T12:13+0300
yaşam
anadolu
nahçıvan
kültür ve turizm bakanlığı
ergün demir
arkeolojik kazı
arkeolojik kazı
arkeoloji
arkeolojik keşif
arkeolojik kazı
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Elazığ'ın Tadım köyü merkezinde yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılar, Anadolu topraklarının en eski tapınaklarından birine ışık tuttu. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Müze Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen çalışmalarda, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na ait kutsal bir alan keşfedildi.Kan olukları, sunak taşları ve kurban ayinleri80-81 numaralı kazı alanında, üzerinde kesik izleri bulunan sunak taşı ve “kan oluğu” olarak tanımlanan kanalda insan ve hayvan kemiklerinin bulunması, bölgedeki ritüellerin dehşet verici boyutlara ulaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu bulgular, o dönemde tanrılara hem insan hem hayvan kurban edildiğine dair güçlü ipuçları barındırıyor.Tarihi yapılar ve tanrılara adanmış alanlarKazı alanında ayrıca 4 podyum, kutsal ocak, Nahçıvan tarzı çanak çömlekler, ağırşaklar, seramikler, ok uçları ve tarımsal damga mühür gibi çok sayıda tarihi obje ortaya çıkarıldı. Özellikle Nahçıvan stilindeki çanaklar, o dönemdeki kültürel etkileşimlere ışık tutuyor.Arkeolojik değeri yüksek i̇lk tapınak alanıElazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, “Bu yıl şehrimizin ilk tapınağı sayılabilecek kutsal bir alanı keşfettik. Alanın hem ritüel hem de sosyokültürel anlamda çok zengin olduğunu görüyoruz,” diyerek, keşfin bölge tarihi açısından devrim niteliğinde olduğunu belirtti.Kentleşmenin erken i̇zleriKazı sorumlusu Ergün Demir ise, höyükteki yapıların moloz ve kerpiç taşlardan yapıldığını, yapıların bitişik nizam ve korunaklı olarak inşa edildiğini ifade etti. Bu durum, Erken Tunç Çağı'nda kentleşmenin artmakta olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/hicbir-haritada-yoktu-tarihciler-saskin-polonyada-5-bin-500-yillik-dev-piramit-mezarlari-kesfedildi-1097894444.html
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anadolu, nahçıvan, kültür ve turizm bakanlığı, ergün demir, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, elazığ
anadolu, nahçıvan, kültür ve turizm bakanlığı, ergün demir, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, elazığ

Elazığ’da 6 bin yıllık tapınak keşfedildi: Kan olukları ve kurban ritüelleri ortaya çıktı

12:13 15.07.2025
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm BakanlığıElazığ’da 6 bin yıllık tapınak keşfedildi
Elazığ’da 6 bin yıllık tapınak keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yapılan kazılarda 6 bin yıl öncesine ait bir tapınak alanı keşfedildi. İnsan ve hayvan kurbanlarının sunulduğu sunak taşları, kan olukları ve kutsal eşyalarla dolu alan, Anadolu'nun en eski ibadet merkezlerinden biri olabilir.
Elazığ'ın Tadım köyü merkezinde yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılar, Anadolu topraklarının en eski tapınaklarından birine ışık tuttu. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Müze Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen çalışmalarda, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na ait kutsal bir alan keşfedildi.

Kan olukları, sunak taşları ve kurban ayinleri

80-81 numaralı kazı alanında, üzerinde kesik izleri bulunan sunak taşı ve “kan oluğu” olarak tanımlanan kanalda insan ve hayvan kemiklerinin bulunması, bölgedeki ritüellerin dehşet verici boyutlara ulaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu bulgular, o dönemde tanrılara hem insan hem hayvan kurban edildiğine dair güçlü ipuçları barındırıyor.

Tarihi yapılar ve tanrılara adanmış alanlar

Kazı alanında ayrıca 4 podyum, kutsal ocak, Nahçıvan tarzı çanak çömlekler, ağırşaklar, seramikler, ok uçları ve tarımsal damga mühür gibi çok sayıda tarihi obje ortaya çıkarıldı. Özellikle Nahçıvan stilindeki çanaklar, o dönemdeki kültürel etkileşimlere ışık tutuyor.

Arkeolojik değeri yüksek i̇lk tapınak alanı

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, “Bu yıl şehrimizin ilk tapınağı sayılabilecek kutsal bir alanı keşfettik. Alanın hem ritüel hem de sosyokültürel anlamda çok zengin olduğunu görüyoruz,” diyerek, keşfin bölge tarihi açısından devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Kentleşmenin erken i̇zleri

Kazı sorumlusu Ergün Demir ise, höyükteki yapıların moloz ve kerpiç taşlardan yapıldığını, yapıların bitişik nizam ve korunaklı olarak inşa edildiğini ifade etti. Bu durum, Erken Tunç Çağı'nda kentleşmenin artmakta olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor.
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