https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bursada-orhaneli-ile-harmancik-hattindaki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1098206535.html
Bursa'da Orhaneli ile Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'da Orhaneli ile Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26 Temmuz'da başlayan yangın sebebiyle... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T07:08+0300
2025-07-29T07:08+0300
2025-07-29T07:08+0300
türki̇ye
orhaneli
bursa
orman yangını
harmancık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098205836_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f72c6399fc74cfa69d9d1be8a763d05d.jpg
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/beykozda-ormanlik-alanda-cikan-yanginla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi-1098204237.html
türki̇ye
orhaneli
bursa
harmancık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098205836_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_df734e672198e5f546a97006ee2b1a44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orhaneli, bursa, orman yangını, harmancık
orhaneli, bursa, orman yangını, harmancık
Bursa'da Orhaneli ile Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26 Temmuz'da başlayan yangın sebebiyle kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.
Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.
Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.