https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bursada-orhaneli-ile-harmancik-hattindaki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1098206535.html

Bursa'da Orhaneli ile Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale sürüyor

Bursa'da Orhaneli ile Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26 Temmuz'da başlayan yangın sebebiyle... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T07:08+0300

2025-07-29T07:08+0300

2025-07-29T07:08+0300

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bursa

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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/beykozda-ormanlik-alanda-cikan-yanginla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi-1098204237.html

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