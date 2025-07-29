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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/beykozda-ormanlik-alanda-cikan-yanginla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi-1098204237.html
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beykoz'da çıkan yangınla ilgili 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığı öğrenildi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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Beykoz'da akşam saatlerinde Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.Ekiplerce yapılan araştırmada, yangın noktasına aydınlatma fişeğinin isabet ettiği ve bundan kaynaklı yangının çıktığı belirlendi.İşaret fişeğinin, yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir adres civarından geldiği tespit edildi. Adreste ikamet eden A.A'yı (22) ekipler gözaltına aldı.Şüphelinin beyanında, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, karşı ormanın yandığını ve hemen 112’yi arayarak bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.Şüphelinin kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini görevlilere teslim ettiği ve A.A'nın emniyetteki şlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/yalova-valiligi-ikinci-bir-emre-kadar-il-sinirlari-icerisinde-havai-fisek-kullanimi-yasaklanmistir-1098204107.html
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türkiye, orman yangını, beykoz
türkiye, orman yangını, beykoz

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı

02:17 29.07.2025
© AA / Beykoz KaymakamlığıBeykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA / Beykoz Kaymakamlığı
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İstanbul Beykoz'da çıkan yangınla ilgili 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığı öğrenildi.
Beykoz'da akşam saatlerinde Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce yapılan araştırmada, yangın noktasına aydınlatma fişeğinin isabet ettiği ve bundan kaynaklı yangının çıktığı belirlendi.
İşaret fişeğinin, yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir adres civarından geldiği tespit edildi. Adreste ikamet eden A.A'yı (22) ekipler gözaltına aldı.
Şüphelinin beyanında, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, karşı ormanın yandığını ve hemen 112’yi arayarak bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.
Şüphelinin kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini görevlilere teslim ettiği ve A.A'nın emniyetteki şlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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