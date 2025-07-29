https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/beykozda-ormanlik-alanda-cikan-yanginla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi-1098204237.html

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beykoz'da çıkan yangınla ilgili 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığı öğrenildi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T02:17+0300

2025-07-29T02:17+0300

2025-07-29T02:17+0300

türkiye

türki̇ye

orman yangını

beykoz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098204319_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_dd3fa2ffe3e36312373aa3a640c3cc0b.jpg

Beykoz'da akşam saatlerinde Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.Ekiplerce yapılan araştırmada, yangın noktasına aydınlatma fişeğinin isabet ettiği ve bundan kaynaklı yangının çıktığı belirlendi.İşaret fişeğinin, yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir adres civarından geldiği tespit edildi. Adreste ikamet eden A.A'yı (22) ekipler gözaltına aldı.Şüphelinin beyanında, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, karşı ormanın yandığını ve hemen 112’yi arayarak bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.Şüphelinin kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini görevlilere teslim ettiği ve A.A'nın emniyetteki şlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/yalova-valiligi-ikinci-bir-emre-kadar-il-sinirlari-icerisinde-havai-fisek-kullanimi-yasaklanmistir-1098204107.html

türki̇ye

beykoz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, orman yangını, beykoz