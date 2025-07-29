https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bursada-havai-fisek-atarak-yangina-neden-olan-4-supheli-yakalandi-1098219408.html

Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olan 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olan 4 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Bursa Başsavcılığı, havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T13:03+0300

2025-07-29T13:03+0300

2025-07-29T13:16+0300

türki̇ye

bursa

orman yangını

gözaltı

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.Orman yangınına ilişkin 4 gözaltıBaşsavcılık açıklamasında, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.Şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/beykozdaki-ormanlik-alana-havai-fisek-atmisti-tutuklama-karari-cikti-1098218012.html

türki̇ye

bursa

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bursa, orman yangını, gözaltı