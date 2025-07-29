https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bursada-havai-fisek-atarak-yangina-neden-olan-4-supheli-yakalandi-1098219408.html
Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olan 4 şüpheli yakalandı
Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olan 4 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Bursa Başsavcılığı, havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T13:03+0300
2025-07-29T13:03+0300
2025-07-29T13:16+0300
türki̇ye
bursa
orman yangını
gözaltı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.Orman yangınına ilişkin 4 gözaltıBaşsavcılık açıklamasında, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.Şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/beykozdaki-ormanlik-alana-havai-fisek-atmisti-tutuklama-karari-cikti-1098218012.html
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bursa, orman yangını, gözaltı
bursa, orman yangını, gözaltı
Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olan 4 şüpheli yakalandı
13:03 29.07.2025 (güncellendi: 13:16 29.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bursa Başsavcılığı, havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
Orman yangınına ilişkin 4 gözaltı
Başsavcılık açıklamasında, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.