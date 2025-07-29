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Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olan 4 şüpheli yakalandı
Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olan 4 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Bursa Başsavcılığı, havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T13:03+0300
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bursa
orman yangını
gözaltı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.Orman yangınına ilişkin 4 gözaltıBaşsavcılık açıklamasında, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.Şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/beykozdaki-ormanlik-alana-havai-fisek-atmisti-tutuklama-karari-cikti-1098218012.html
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bursa, orman yangını, gözaltı
bursa, orman yangını, gözaltı

Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olan 4 şüpheli yakalandı

13:03 29.07.2025 (güncellendi: 13:16 29.07.2025)
Bursa
Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
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Bursa Başsavcılığı, havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Orman yangınına ilişkin 4 gözaltı

Başsavcılık açıklamasında, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
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Beykoz'daki ormanlık alana havai fişek atmıştı: Tutuklandı
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