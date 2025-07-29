https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/beykozdaki-ormanlik-alana-havai-fisek-atmisti-tutuklama-karari-cikti-1098218012.html

Beykoz'daki ormanlık alana havai fişek atmıştı: Tutuklandı

Beykoz'daki ormanlık alana havai fişek atmıştı: Tutuklandı

Sputnik Türkiye

Beykoz'da ormanlık alana havai fişek atarak yakan kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T12:25+0300

2025-07-29T12:25+0300

2025-07-29T12:47+0300

türki̇ye

orman yangını

beykoz

havai fişek

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İstanbul Beykoz'daki ormanlık alanı havai fişek atarak yakan Alihan A. "Orman yakma" suçundan tutuklandı. Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin gözaltına alınan A.A'nın (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis eşliğinde Beykoz Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça alınan ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.Pişmanım diye kendini savunduEmniyetteki beyanında, gemide çalışan babasının son kullanma tarihi geçen işaret fişeğini eve getirdiğini, ablasının merak etmesi üzerine internetten nasıl patlatıldığını incelediklerini ve balkonda patlattıklarını ancak düştüğünde söneceğini düşündüğü belirten A.A'nın, "Ormanlık alana isabet etti, düştüğü yerde alevler büyüdü. 112 Acil Servisi 6 kere aradım. Olay yerine intikal edildiğini söylediler. Yangın yerine giderek tüple müdahalede bulunduk, olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı. Benim buradaki amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi. Pişmanım." dediği öğrenildi.Ne olmuştu?Beykoz'da dün akşam saat 20.59 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda aydınlatma fişeğinden kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, işaret fişeğinin geldiği yeri belirleyen ekipler A.A'yı (22) gözaltına almıştı. Şüpheli, kullandığı işaret fişeğini de görevlilere teslim etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/beykozda-ormanlik-alanda-cikan-yanginla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi-1098204237.html

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beykoz, orman yangını, havai fişek