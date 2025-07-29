https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bruce-leenin-olumune-taniklik-eden-sevgilisi-50-yil-sonra-konustu-1098220633.html
Bruce Lee’nin ölümüne tanıklık eden sevgilisi 50 yıl sonra 'o geceyi' anlattı
Bruce Lee’nin ölümüne tanıklık eden sevgilisi 50 yıl sonra 'o geceyi' anlattı
Sputnik Türkiye
Dövüş sanatlarının efsane ismi Bruce Lee’nin 1973’te Hong Kong’daki bir apartmanda hayatını kaybettiği geceye dair yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T13:32+0300
2025-07-29T13:32+0300
2025-07-29T13:38+0300
yaşam
bruce lee
otopsi
ölüm nedeni
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Dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'in ölümüne dair konuşan eski sevgilisi Betty Ting, Lee'in öldüğü gece olanları 50 yıl sonra anlattı. 1973 yılında henüz 33 yaşındayken hayatını kaybeden Lee'nin o gece yanında olan ve yıllar boyunca medyanın hedefinde kalan Tayvanlı oyuncu Betty Ting, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.20 Temmuz 1973 günü Lee'nin akşam saatlerinde dairesine geldiğini anlatan Ting, saat 19.00 civarında baş ağrısı şikayeti üzerine ona bir ağrı kesici verdiğini söyledi. Bu sırada ikilinin yapımcı Raymond Chow ile ilerleyen saatlerde buluşmayı planladığını belirten Ting, Lee'nin dinlenmek için uzandıktan sonra bir daha hiç uyanmadığını açıkladı.Ting, Chow’un saat 21.45’te eve geldiğini ve birlikte Lee’yi uyandırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Ambulans saat 22.00 sularında çağrıldı. Olayın basına yansımasıyla birlikte hem Betty Ting’in Lee ile olan özel ilişkisi hem de o gecenin detayları kamuoyunun gündemine oturdu.'Bir anda halkın hedefi oldum'Milyonların hayran olduğu bir aktörün kendi yatağında ölmesi üzerine bir anda halkın düşmanına dönüştüğünü söyleyen Ting, yaşadığı şokun ve suçlamaların kendisini nasıl etkilediğini anlattı.En başta ilk yardım çağırmadığını söyleyen Ting, "Chow beklememi söyledi. 2 ay öncesinde kısa süreli komaya girmişti. Yine aynısı olur diye düşündük. Ama bu kez geri dönmedi” dedi.Zehirlediği iddia edilmiştiO dönem kamuoyunda Lee'ye cinsel güç arttırıcı ilaç verildiği veya zehirlendiği yönünde iddialar dolaşmıştı. Ting bu iddiaları reddetti: 'Bahsedilen ilaçları daha önce hiç duymadım bile. O gün verdiğim ağrı kesiciyi daha önce hem o hem ailem defalarca kullanmıştı”Adli tıp raporlarında, Lee'nin beyninde ödem oluştuğunu ve ölüm nedeninin büyük olasılıkla bu ilaca karşı gelişen alerjik reaksiyon olduğu belirtilmişti. Yıllar sonra yapılan tıbbi analizlerde genetik yatkınlık, epilepsi, ve başka olasılıklar da gündeme geldi.
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bruce lee, otopsi, ölüm nedeni
bruce lee, otopsi, ölüm nedeni
Bruce Lee’nin ölümüne tanıklık eden sevgilisi 50 yıl sonra 'o geceyi' anlattı
13:32 29.07.2025 (güncellendi: 13:38 29.07.2025)
Dövüş sanatlarının efsane ismi Bruce Lee’nin 1973’te Hong Kong’daki bir apartmanda hayatını kaybettiği geceye dair yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın merkezindeki isim Betty Ting, yıllar süren sessizliğini bozdu.
Dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'in ölümüne dair konuşan eski sevgilisi Betty Ting, Lee'in öldüğü gece olanları 50 yıl sonra anlattı. 1973 yılında henüz 33 yaşındayken hayatını kaybeden Lee'nin o gece yanında olan ve yıllar boyunca medyanın hedefinde kalan Tayvanlı oyuncu Betty Ting, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.
20 Temmuz 1973 günü Lee'nin akşam saatlerinde dairesine geldiğini anlatan Ting, saat 19.00 civarında baş ağrısı şikayeti üzerine ona bir ağrı kesici verdiğini söyledi. Bu sırada ikilinin yapımcı Raymond Chow ile ilerleyen saatlerde buluşmayı planladığını belirten Ting, Lee'nin dinlenmek için uzandıktan sonra bir daha hiç uyanmadığını açıkladı.
Ting, Chow’un saat 21.45’te eve geldiğini ve birlikte Lee’yi uyandırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Ambulans saat 22.00 sularında çağrıldı. Olayın basına yansımasıyla birlikte hem Betty Ting’in Lee ile olan özel ilişkisi hem de o gecenin detayları kamuoyunun gündemine oturdu.
'Bir anda halkın hedefi oldum'
Milyonların hayran olduğu bir aktörün kendi yatağında ölmesi üzerine bir anda halkın düşmanına dönüştüğünü söyleyen Ting, yaşadığı şokun ve suçlamaların kendisini nasıl etkilediğini anlattı.
En başta ilk yardım çağırmadığını söyleyen Ting, "Chow beklememi söyledi. 2 ay öncesinde kısa süreli komaya girmişti. Yine aynısı olur diye düşündük. Ama bu kez geri dönmedi” dedi.
Zehirlediği iddia edilmişti
O dönem kamuoyunda Lee'ye cinsel güç arttırıcı ilaç verildiği veya zehirlendiği yönünde iddialar dolaşmıştı. Ting bu iddiaları reddetti: 'Bahsedilen ilaçları daha önce hiç duymadım bile. O gün verdiğim ağrı kesiciyi daha önce hem o hem ailem defalarca kullanmıştı”
Adli tıp raporlarında, Lee'nin beyninde ödem oluştuğunu ve ölüm nedeninin büyük olasılıkla bu ilaca karşı gelişen alerjik reaksiyon olduğu belirtilmişti. Yıllar sonra yapılan tıbbi analizlerde genetik yatkınlık, epilepsi, ve başka olasılıklar da gündeme geldi.