https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/sigaraya-ikinci-kez-zam-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1098201375.html

Sigaraya ikinci kez zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?

Sigaraya ikinci kez zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?

Sputnik Türkiye

29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde JTI grubuna ait sigara ürünlerine zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

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ekonomi̇

sigara

sigara paketi

sigara yasağı

elektronik sigara

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e-sigara

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JTI grubu sigaralarına 29 Temmuz 2025 itibarıyla zam yapılarak fiyatlar 85 TL ila 100 TL arasında değişti.29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından duyurulan yeni fiyat listesine göre, en düşük sigara fiyatı 85 TL olurken en pahalı ürünler 100 TL’ye yükseldi.WINSTON SerisiCAMEL SerisiDiğer markalarTütün ürünleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bir-sigara-grubuna-ikinci-kez-zam-geldi-en-ucuz-sigara-ne-kadar-oldu-1097960165.html

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sigara, sigara paketi, sigara yasağı, elektronik sigara, sigara içmek, mentollü sigara, e-sigara