Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/sigaraya-ikinci-kez-zam-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1098201375.html
Sigaraya ikinci kez zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?
Sigaraya ikinci kez zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde JTI grubuna ait sigara ürünlerine zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T20:58+0300
2025-07-28T20:58+0300
ekonomi̇
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
elektronik sigara
sigara içmek
mentollü sigara
e-sigara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094238845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dba5f06ecf04e6de43fa2a0b456d8e04.jpg
JTI grubu sigaralarına 29 Temmuz 2025 itibarıyla zam yapılarak fiyatlar 85 TL ila 100 TL arasında değişti.29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından duyurulan yeni fiyat listesine göre, en düşük sigara fiyatı 85 TL olurken en pahalı ürünler 100 TL’ye yükseldi.WINSTON SerisiCAMEL SerisiDiğer markalarTütün ürünleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bir-sigara-grubuna-ikinci-kez-zam-geldi-en-ucuz-sigara-ne-kadar-oldu-1097960165.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094238845_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4909e91ec75dde4d096525d5416b9b8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sigara, sigara paketi, sigara yasağı, elektronik sigara, sigara içmek, mentollü sigara, e-sigara
sigara, sigara paketi, sigara yasağı, elektronik sigara, sigara içmek, mentollü sigara, e-sigara

Sigaraya ikinci kez zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?

20:58 28.07.2025
© AASigara zam
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA
Abone ol
29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde JTI grubuna ait sigara ürünlerine zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından paylaşılan yeni fiyat listesine göre en düşük sigara fiyatı 85 TL, en yüksek fiyat ise 100 TL olarak belirlendi.
JTI grubu sigaralarına 29 Temmuz 2025 itibarıyla zam yapılarak fiyatlar 85 TL ila 100 TL arasında değişti.
29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından duyurulan yeni fiyat listesine göre, en düşük sigara fiyatı 85 TL olurken en pahalı ürünler 100 TL’ye yükseldi.

WINSTON Serisi

Winston Dark Blue & Deep Blue: 90 TL
Winston Slender Q Line: 90 TL
Winston Slender: 90 TL
Winston Slender Long: 92 TL
Winston (Klasik): 95 TL
Winston Slims Q Line: 99 TL
Winston Slims: 100 TL
Winston Xsence: 100 TL

CAMEL Serisi

Camel Slender: 87 TL
Camel Deep Blue: 87 TL
Camel Black & White: 88 TL
Camel Yellow & Brown: 90 TL

Diğer markalar

LD: 85 TL
LD Slims: 86 TL
Monte Carlo: 85 TL

Tütün ürünleri

Camel Yellow 100 gr: 215 TL (Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü)
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
EKONOMİ
Bir sigara grubuna ikinci kez zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?
17 Temmuz, 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала