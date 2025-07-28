https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/sigaraya-ikinci-kez-zam-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1098201375.html
Sigaraya ikinci kez zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?
Sigaraya ikinci kez zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde JTI grubuna ait sigara ürünlerine zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T20:58+0300
2025-07-28T20:58+0300
2025-07-28T20:58+0300
ekonomi̇
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
elektronik sigara
sigara içmek
mentollü sigara
e-sigara
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JTI grubu sigaralarına 29 Temmuz 2025 itibarıyla zam yapılarak fiyatlar 85 TL ila 100 TL arasında değişti.29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından duyurulan yeni fiyat listesine göre, en düşük sigara fiyatı 85 TL olurken en pahalı ürünler 100 TL’ye yükseldi.WINSTON SerisiCAMEL SerisiDiğer markalarTütün ürünleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bir-sigara-grubuna-ikinci-kez-zam-geldi-en-ucuz-sigara-ne-kadar-oldu-1097960165.html
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sigara, sigara paketi, sigara yasağı, elektronik sigara, sigara içmek, mentollü sigara, e-sigara
sigara, sigara paketi, sigara yasağı, elektronik sigara, sigara içmek, mentollü sigara, e-sigara
Sigaraya ikinci kez zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?
29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde JTI grubuna ait sigara ürünlerine zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından paylaşılan yeni fiyat listesine göre en düşük sigara fiyatı 85 TL, en yüksek fiyat ise 100 TL olarak belirlendi.
JTI grubu sigaralarına 29 Temmuz 2025 itibarıyla zam yapılarak fiyatlar 85 TL ila 100 TL arasında değişti.
29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından duyurulan yeni fiyat listesine göre, en düşük sigara fiyatı 85 TL olurken en pahalı ürünler 100 TL’ye yükseldi.
Winston Dark Blue & Deep Blue: 90 TL
Winston Slender Q Line: 90 TL
Winston Slender Long: 92 TL
Winston Slims Q Line: 99 TL
Camel Black & White: 88 TL
Camel Yellow & Brown: 90 TL
Camel Yellow 100 gr: 215 TL (Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü)