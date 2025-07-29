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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-cephedeki-personel-yetersizliginden-dolayi-bitkin-durumda-1098223973.html
Batı medyası: Ukrayna ordusu cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda
Batı medyası: Ukrayna ordusu cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan askerlerin cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda oldukları bildirildi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T16:41+0300
2025-07-29T16:41+0300
dünya
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
batı medyası
ukrayna ordusu
yorgunluk
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Batı medyasında Ukraynalı bir komutanın ifadelerine atıfla yer verilen habere göre, Ukraynalı askerler cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda ve savaşmaktan yorulduklarını itiraf ediyor.Habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Konstantinovka'da konuşlandırılış birliklerinden birinin komutanı, takviye kuvvetlerin 8 aydır gelmediğini, cepheninilerisindeki mevzilerin ikmalinin ise çoğunlukla Rus insansız hava araçlarına (İHA) karşı oldukça savunmasız olan İHA’larla sağlandığını belirtti.Ukraynalı komutan, “Kritik bir personel açığımız var. Hiç kimse savaşmak istemiyor. Savaş onlar için bitti, sadece eski askerler kaldı, onlar yorgun ve değiştirilmek istiyor, ancak bunu yapan kimse yok” diye konuştu.Asker ayrıca Ukrayna ordusu, yetkili makamları ve ülke halkı arasındaki iletişim eksikliğinden de yakınarak, birliklerin uzun süredir devam eden çatışmalardan dolayı yorgun olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/zelenskiy-60-yas-ustu-vatandaslarin-orduya-alinmasina-izin-veren-yasayi-imzaladi-1098222692.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), batı medyası, ukrayna ordusu, yorgunluk
ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), batı medyası, ukrayna ordusu, yorgunluk

Batı medyası: Ukrayna ordusu cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda

16:41 29.07.2025
© AP Photo / LIBKOSUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / LIBKOS
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan askerlerin cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda oldukları bildirildi.
Batı medyasında Ukraynalı bir komutanın ifadelerine atıfla yer verilen habere göre, Ukraynalı askerler cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda ve savaşmaktan yorulduklarını itiraf ediyor.
Habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Konstantinovka'da konuşlandırılış birliklerinden birinin komutanı, takviye kuvvetlerin 8 aydır gelmediğini, cepheninilerisindeki mevzilerin ikmalinin ise çoğunlukla Rus insansız hava araçlarına (İHA) karşı oldukça savunmasız olan İHA’larla sağlandığını belirtti.
Ukraynalı komutan, “Kritik bir personel açığımız var. Hiç kimse savaşmak istemiyor. Savaş onlar için bitti, sadece eski askerler kaldı, onlar yorgun ve değiştirilmek istiyor, ancak bunu yapan kimse yok” diye konuştu.
Asker ayrıca Ukrayna ordusu, yetkili makamları ve ülke halkı arasındaki iletişim eksikliğinden de yakınarak, birliklerin uzun süredir devam eden çatışmalardan dolayı yorgun olduğunu sözlerine ekledi.

Pek çok şey bildirilmiyor ve örtbas ediliyor. Biz devletimize birçok şeyi bildirmiyoruz, devlet ise halka anlatmıyor. Bu durumu anlamak için içinde olmanız gerekir. Durumun zor olduğunu söylediğimizde hiç kimse bizi anlamıyor, bizim yerimizde olmak gerekiyor. Biz yorulduk. Herkes bu savaştan yoruldu ve sanırım diğer ülkeler de bize yardım etmekten yoruldu.

Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
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