https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-cephedeki-personel-yetersizliginden-dolayi-bitkin-durumda-1098223973.html

Batı medyası: Ukrayna ordusu cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda

Batı medyası: Ukrayna ordusu cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan askerlerin cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda oldukları bildirildi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T16:41+0300

2025-07-29T16:41+0300

2025-07-29T16:41+0300

dünya

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

batı medyası

ukrayna ordusu

yorgunluk

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Batı medyasında Ukraynalı bir komutanın ifadelerine atıfla yer verilen habere göre, Ukraynalı askerler cephedeki personel yetersizliğinden dolayı bitkin durumda ve savaşmaktan yorulduklarını itiraf ediyor.Habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Konstantinovka'da konuşlandırılış birliklerinden birinin komutanı, takviye kuvvetlerin 8 aydır gelmediğini, cepheninilerisindeki mevzilerin ikmalinin ise çoğunlukla Rus insansız hava araçlarına (İHA) karşı oldukça savunmasız olan İHA’larla sağlandığını belirtti.Ukraynalı komutan, “Kritik bir personel açığımız var. Hiç kimse savaşmak istemiyor. Savaş onlar için bitti, sadece eski askerler kaldı, onlar yorgun ve değiştirilmek istiyor, ancak bunu yapan kimse yok” diye konuştu.Asker ayrıca Ukrayna ordusu, yetkili makamları ve ülke halkı arasındaki iletişim eksikliğinden de yakınarak, birliklerin uzun süredir devam eden çatışmalardan dolayı yorgun olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/zelenskiy-60-yas-ustu-vatandaslarin-orduya-alinmasina-izin-veren-yasayi-imzaladi-1098222692.html

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ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), batı medyası, ukrayna ordusu, yorgunluk