https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bakan-yumakli-4-ildeki-5-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1098220108.html

Bakan Yumaklı: 4 ildeki 5 orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı: 4 ildeki 5 orman yangını kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, 4 ildeki 5 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Sadece... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T13:21+0300

2025-07-29T13:21+0300

2025-07-29T13:26+0300

türki̇ye

orman yangını

i̇brahim yumaklı

bursa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098205814_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_405b87d5c0977585260cd31c4a1facab.jpg

Bursa Harmancık'taki orman yangını devam ediyor. Türkiye son günlerde, orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 kentteki 5 orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Sadece Bursa yangını sürüyor. Bakan Yumaklı, "4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var o da Bursa Harmancık'taki orman yangını" açıklamasını yaptı.Yumaklı, 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalenin sürdüğünü söyledi. Bakan Yumaklı açıklamasında, "Son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamı kontrol altına alınmış durumda. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bursada-havai-fisek-atarak-yangina-neden-olan-4-supheli-yakalandi-1098219408.html

türki̇ye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman yangını, i̇brahim yumaklı, bursa