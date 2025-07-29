https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bakan-yumakli-4-ildeki-5-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1098220108.html
Bakan Yumaklı: 4 ildeki 5 orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: 4 ildeki 5 orman yangını kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, 4 ildeki 5 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Sadece... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T13:21+0300
2025-07-29T13:21+0300
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Bursa Harmancık'taki orman yangını devam ediyor. Türkiye son günlerde, orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 kentteki 5 orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Sadece Bursa yangını sürüyor. Bakan Yumaklı, "4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var o da Bursa Harmancık'taki orman yangını" açıklamasını yaptı.Yumaklı, 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalenin sürdüğünü söyledi. Bakan Yumaklı açıklamasında, "Son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamı kontrol altına alınmış durumda. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bursada-havai-fisek-atarak-yangina-neden-olan-4-supheli-yakalandi-1098219408.html
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orman yangını, i̇brahim yumaklı, bursa
orman yangını, i̇brahim yumaklı, bursa
Bakan Yumaklı: 4 ildeki 5 orman yangını kontrol altına alındı
13:21 29.07.2025 (güncellendi: 13:26 29.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, 4 ildeki 5 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Sadece Bursa Harmancık'taki orman yangını devam ediyor
Bursa Harmancık'taki orman yangını devam ediyor. Türkiye son günlerde, orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 kentteki 5 orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Sadece Bursa yangını sürüyor.
Bakan Yumaklı, "4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var o da Bursa Harmancık'taki orman yangını" açıklamasını yaptı.
Yumaklı, 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalenin sürdüğünü söyledi. Bakan Yumaklı açıklamasında, "Son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamı kontrol altına alınmış durumda. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine de sözlerine ekledi.