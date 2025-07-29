https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bakan-goktas-dogum-yardimlarinin-yatirilacagi-tarihi-acikladi-1098220460.html

Bakan Göktaş, doğum yardımlarının yatırılacağı tarihi açıkladı

Bakan Göktaş, doğum yardımlarının yatırılacağı tarihi açıkladı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı temmuz ayı ödemelerinin 31 Temmuz'da hesaplara aktarılacağını açıkladı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T13:28+0300

2025-07-29T13:28+0300

2025-07-29T13:28+0300

türki̇ye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk

doğum yardımı

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Doğum yardımları kapsamında temmuz ayı ödemelerinin 31 Temmuz'da hesaplara aktarılacağı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yapıldığını da söyledi. Aile ve Gençlik Fonuna 142 bin 539 başvuruGöktaş, Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:"Doğum yardımları 31 Temmuz'da yatırılacak"Bakan Göktaş, Doğum Destek Sistemi'ne ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçtik. Bu kapsamda ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptık. Bu ayki ödemeyi 31 Temmuz'da annelerimizin hesaplarına yatıracağız"

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, doğum yardımı