https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bakan-goktas-dogum-yardimlarinin-yatirilacagi-tarihi-acikladi-1098220460.html
Bakan Göktaş, doğum yardımlarının yatırılacağı tarihi açıkladı
Bakan Göktaş, doğum yardımlarının yatırılacağı tarihi açıkladı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı temmuz ayı ödemelerinin 31 Temmuz'da hesaplara aktarılacağını açıkladı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T13:28+0300
2025-07-29T13:28+0300
2025-07-29T13:28+0300
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Doğum yardımları kapsamında temmuz ayı ödemelerinin 31 Temmuz'da hesaplara aktarılacağı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yapıldığını da söyledi. Aile ve Gençlik Fonuna 142 bin 539 başvuruGöktaş, Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:"Doğum yardımları 31 Temmuz'da yatırılacak"Bakan Göktaş, Doğum Destek Sistemi'ne ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçtik. Bu kapsamda ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptık. Bu ayki ödemeyi 31 Temmuz'da annelerimizin hesaplarına yatıracağız"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/dogum-sonrasi-yarim-zamanli-calisma-yonetmeligi-yururluge-girdi-yarim-zamanli-calisma-hangi-1097970710.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, doğum yardımı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, doğum yardımı
Bakan Göktaş, doğum yardımlarının yatırılacağı tarihi açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı temmuz ayı ödemelerinin 31 Temmuz'da hesaplara aktarılacağını açıkladı.
Doğum yardımları kapsamında temmuz ayı ödemelerinin 31 Temmuz'da hesaplara aktarılacağı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yapıldığını da söyledi.
Aile ve Gençlik Fonuna 142 bin 539 başvuru
Göktaş, Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
"Aile ve Gençlik Fonu'yla, 81 ilimizdeki gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam ediyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunuyoruz. Aynı zamanda çiftlere Bakanlığımız uzmanları aracılığıyla evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu çerçevede Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 96 bin 272 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Aile ve Gençlik Fonu'nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile Yılı'nda, aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."
"Doğum yardımları 31 Temmuz'da yatırılacak"
Bakan Göktaş, Doğum Destek Sistemi'ne ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçtik. Bu kapsamda ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptık. Bu ayki ödemeyi 31 Temmuz'da annelerimizin hesaplarına yatıracağız"