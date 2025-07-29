Arjantinli uzman: Paşinyan Ermeni ulusunun geleneksel temellerini yıkmayı amaçlayan Batı politikalarına hizmet ediyor

Ermenistan'da tanık olduğumuz şey sadece bir iç yeniden yapılanma ya da siyasi otoriteler ile dini liderlik arasındaki bir anlaşmazlık değil; tek kutuplu Batı dünyasının çok kutuplu düzenin yeni yükselen özneleriyle karşı karşıya geldiği daha derin bir jeopolitik savaşın yerel bir tezahürüdür. İş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik açık baskı, giderek netleşen bir modeli gösteren iki olaydır: Nikol Paşinyan hükümeti, ulusun geleneksel temellerini yıkmayı amaçlayan Batı politikalarıyla aynı hizaya gelmiştir.