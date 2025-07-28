https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fransiz-uzman-pasinyan-ulkedeki-iktidarini-guclendirmek-icin-kilisenin-mesru-otoritesine-meydan-1098202943.html

Fransız uzman: Paşinyan, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuyor

Fransız uzman: Paşinyan, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuyor

Sputnik Türkiye

Fransız uzman Develay, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuduğunu belirtti. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T23:04+0300

2025-07-28T23:04+0300

2025-07-28T23:04+0300

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Uluslararası hukuk uzmanı ve avukat Arnaud Develay (Fransa), Sputnik’e demecinde Ermenistan’da iş insanı Karapetyan’ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi etrafındaki gelişmeleri yorumladı."Paşinyan, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuyor. Bunu yapmak için, esasen 2000 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez apostolik piskoposların atanma düzenini tamamen değiştirerek Ermenistan'ın DNA'sını yok etmeyi öneriyor" diyen Develay, sözlerini şöyle sürdürdü:Yerel Ortodoks Kilisesi'nin yapay olarak bölündüğü Ukrayna'da da benzer olayların yaşandığını hatırlatan uzman, "Yabancı ülkelerin gizli servisleri, geleneksel Ortodoks Kilisesi olan Moskova Patrikhanesi'nin faaliyetlerini yasadışı ilan ederek, inananların kendi kontrolü altındaki kutsal yerleri ziyaret etme fırsatını ellerinden alarak ve hatta bazı din adamlarını hapse atarak bu yapay bölünmeyi gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/karapetyan-pasinyanin-yardimcilarina-dava-acti-yalanlama-ve-tazminat-talep-ediyor-1097691799.html

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