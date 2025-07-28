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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fransiz-uzman-pasinyan-ulkedeki-iktidarini-guclendirmek-icin-kilisenin-mesru-otoritesine-meydan-1098202943.html
Fransız uzman: Paşinyan, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuyor
Fransız uzman: Paşinyan, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuyor
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Fransız uzman Develay, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuduğunu belirtti. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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Uluslararası hukuk uzmanı ve avukat Arnaud Develay (Fransa), Sputnik’e demecinde Ermenistan’da iş insanı Karapetyan’ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi etrafındaki gelişmeleri yorumladı."Paşinyan, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuyor. Bunu yapmak için, esasen 2000 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez apostolik piskoposların atanma düzenini tamamen değiştirerek Ermenistan'ın DNA'sını yok etmeyi öneriyor" diyen Develay, sözlerini şöyle sürdürdü:Yerel Ortodoks Kilisesi'nin yapay olarak bölündüğü Ukrayna'da da benzer olayların yaşandığını hatırlatan uzman, "Yabancı ülkelerin gizli servisleri, geleneksel Ortodoks Kilisesi olan Moskova Patrikhanesi'nin faaliyetlerini yasadışı ilan ederek, inananların kendi kontrolü altındaki kutsal yerleri ziyaret etme fırsatını ellerinden alarak ve hatta bazı din adamlarını hapse atarak bu yapay bölünmeyi gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/karapetyan-pasinyanin-yardimcilarina-dava-acti-yalanlama-ve-tazminat-talep-ediyor-1097691799.html
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ermenistan, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, kilise, fransa, ukrayna, moskova, ortodoks kilisesi, haberler, avrupa
ermenistan, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, kilise, fransa, ukrayna, moskova, ortodoks kilisesi, haberler, avrupa

Fransız uzman: Paşinyan, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuyor

23:04 28.07.2025
© CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin CathedralErmenistan'da kilise
Ermenistan'da kilise - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral
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Fransız uzman Develay, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuduğunu belirtti.
Uluslararası hukuk uzmanı ve avukat Arnaud Develay (Fransa), Sputnik’e demecinde Ermenistan’da iş insanı Karapetyan’ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi etrafındaki gelişmeleri yorumladı.

(Başbakan) Paşinyan'ın başlıca düşmanı kesinlikle kilisedir. Çünkü kilise, Batı'ya yönelmenin veya ittifak kurmanın Ermenistan'ın Ortodoks Rusya gibi doğal ittifaklarıyla çelişeceğini anlıyor.

"Paşinyan, ülkedeki iktidarını güçlendirmek için kilisenin meşru otoritesine meydan okuyor. Bunu yapmak için, esasen 2000 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez apostolik piskoposların atanma düzenini tamamen değiştirerek Ermenistan'ın DNA'sını yok etmeyi öneriyor" diyen Develay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Samvel Karapetyan davası siyasi bir dava, hukuk alanında değiliz ve son ana kadar tam olarak neyle suçlandığını anlamak zor olacak.

Yerel Ortodoks Kilisesi'nin yapay olarak bölündüğü Ukrayna'da da benzer olayların yaşandığını hatırlatan uzman, "Yabancı ülkelerin gizli servisleri, geleneksel Ortodoks Kilisesi olan Moskova Patrikhanesi'nin faaliyetlerini yasadışı ilan ederek, inananların kendi kontrolü altındaki kutsal yerleri ziyaret etme fırsatını ellerinden alarak ve hatta bazı din adamlarını hapse atarak bu yapay bölünmeyi gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
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