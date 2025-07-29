https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/aldatan-kocayi-akilli-tarti-ele-verdi-54-kiloluk-sevgiliyi-ifsa-etti-1098227281.html

Aldatan kocayı akıllı tartı ele verdi: '54 kiloluk' sevgiliyi ifşa etti

Aldatan kocayı akıllı tartı ele verdi: '54 kiloluk' sevgiliyi ifşa etti

Sputnik Türkiye

Eşiyle bir süredir ayrı yaşayan kadın, akıllı tartısının uygulamasında gizemli bir kilo kaydı görünce sosyal medya kullanıcılarına danıştı. 'Olayları fazla mı... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T16:59+0300

2025-07-29T16:59+0300

2025-07-29T16:59+0300

yaşam

aldatma

reddit

akıllı cihaz

tartı

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Akıllı cihazlar hayatı kolaylaştırdığı kadar, bazen de sırları ortaya çıkarabiliyor. ABD'de yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldattığını sıra dışı bir yolla öğrendi: Akıllı tartı.Sosyal medya üzerinden paylaştığı ekran görüntüsünde, tartının mobil uygulamasına gece yarısı art arda '54 kiloluk iki ölçüm' yansıdığını belirten kadın, o tarihte şehir dışında olduğunu ve bu kilonun kendisine ait olamayacağını belirtti. Eşinin yaklaşık 86 kilo olduğunu belirten kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.Reddit'te 'Aşırı tepki mi veriyorum?' başlıklı paylaşımında düşüncelerini aktaran kadın, tartının kendiliğinden ölçüm kaydetmediğini, yalnızca biri üzerine çıktığında veri oluşturduğunu hatırlatarak, "Bu bir arıza olabilir ama içime kurt düştü" dedi.'Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk'Kadın, bir süredir eşinden aldatma nedeniyle ayrı yaşadıklarını ancak anlaşmalı olarak 'başka kimseyle görüşmemek' şartıyla kendilerine zaman tanıdıklarını ifade etti. Tartının bulunduğu ev ise ailenin hafta sonlarını geçirdiği yazlık niteliğinde bir yerdi. “Burası bekar evi değil, ortak aile evimizdi” diyen kadın, eşine durumu henüz sormadığını ama geçmişte yaşananların ve hesabını veremeyen sadakatsizliklerin bu tür şüpheleri güçlendirdiğini anlattı. Sosyal medyada büyük yankı uyandırdıOlay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların büyük bölümü kadına destek verdi. Bir kullanıcı, “Bu detay, boşanma kararını kesinleştirmen için bir işaret olabilir” derken, bir diğeri, “Gece yarısı, 54 kilo biri... Bu bir erkek arkadaşı olamaz. Cevap çok açık” yorumunu yaptı.Bazı kullanıcılar, kilonun küsuratsız çıkmasını cihazın bir hatası olarak görürken olaya komik tarafından bakan kullanıcılar da "Görünüşe göre bu adam her tuvaletten sonra kendini tartıyor” esprisi yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/okyanusta-kaybolan-murettebatin-mesaji-yillar-sonra-ortaya-cikti-sisenin-icindeki-yardim-cagrisi-1098225414.html

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aldatma, reddit, akıllı cihaz, tartı