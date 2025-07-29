https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/aldatan-kocayi-akilli-tarti-ele-verdi-54-kiloluk-sevgiliyi-ifsa-etti-1098227281.html
Aldatan kocayı akıllı tartı ele verdi: '54 kiloluk' sevgiliyi ifşa etti
Aldatan kocayı akıllı tartı ele verdi: '54 kiloluk' sevgiliyi ifşa etti
Sputnik Türkiye
Eşiyle bir süredir ayrı yaşayan kadın, akıllı tartısının uygulamasında gizemli bir kilo kaydı görünce sosyal medya kullanıcılarına danıştı. 'Olayları fazla mı... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T16:59+0300
2025-07-29T16:59+0300
2025-07-29T16:59+0300
yaşam
aldatma
reddit
akıllı cihaz
tartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098226804_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ba93ede51b12ab3018721cd31b611595.jpg
Akıllı cihazlar hayatı kolaylaştırdığı kadar, bazen de sırları ortaya çıkarabiliyor. ABD'de yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldattığını sıra dışı bir yolla öğrendi: Akıllı tartı.Sosyal medya üzerinden paylaştığı ekran görüntüsünde, tartının mobil uygulamasına gece yarısı art arda '54 kiloluk iki ölçüm' yansıdığını belirten kadın, o tarihte şehir dışında olduğunu ve bu kilonun kendisine ait olamayacağını belirtti. Eşinin yaklaşık 86 kilo olduğunu belirten kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.Reddit'te 'Aşırı tepki mi veriyorum?' başlıklı paylaşımında düşüncelerini aktaran kadın, tartının kendiliğinden ölçüm kaydetmediğini, yalnızca biri üzerine çıktığında veri oluşturduğunu hatırlatarak, "Bu bir arıza olabilir ama içime kurt düştü" dedi.'Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk'Kadın, bir süredir eşinden aldatma nedeniyle ayrı yaşadıklarını ancak anlaşmalı olarak 'başka kimseyle görüşmemek' şartıyla kendilerine zaman tanıdıklarını ifade etti. Tartının bulunduğu ev ise ailenin hafta sonlarını geçirdiği yazlık niteliğinde bir yerdi. “Burası bekar evi değil, ortak aile evimizdi” diyen kadın, eşine durumu henüz sormadığını ama geçmişte yaşananların ve hesabını veremeyen sadakatsizliklerin bu tür şüpheleri güçlendirdiğini anlattı. Sosyal medyada büyük yankı uyandırdıOlay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların büyük bölümü kadına destek verdi. Bir kullanıcı, “Bu detay, boşanma kararını kesinleştirmen için bir işaret olabilir” derken, bir diğeri, “Gece yarısı, 54 kilo biri... Bu bir erkek arkadaşı olamaz. Cevap çok açık” yorumunu yaptı.Bazı kullanıcılar, kilonun küsuratsız çıkmasını cihazın bir hatası olarak görürken olaya komik tarafından bakan kullanıcılar da "Görünüşe göre bu adam her tuvaletten sonra kendini tartıyor” esprisi yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/okyanusta-kaybolan-murettebatin-mesaji-yillar-sonra-ortaya-cikti-sisenin-icindeki-yardim-cagrisi-1098225414.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098226804_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5482468b2e12850f2892a25067395778.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aldatma, reddit, akıllı cihaz, tartı
aldatma, reddit, akıllı cihaz, tartı
Aldatan kocayı akıllı tartı ele verdi: '54 kiloluk' sevgiliyi ifşa etti
Eşiyle bir süredir ayrı yaşayan kadın, akıllı tartısının uygulamasında gizemli bir kilo kaydı görünce sosyal medya kullanıcılarına danıştı. 'Olayları fazla mı abartıyorum?' diye soran kadının hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Akıllı cihazlar hayatı kolaylaştırdığı kadar, bazen de sırları ortaya çıkarabiliyor. ABD'de yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldattığını sıra dışı bir yolla öğrendi: Akıllı tartı.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı ekran görüntüsünde, tartının mobil uygulamasına gece yarısı art arda '54 kiloluk iki ölçüm' yansıdığını belirten kadın, o tarihte şehir dışında olduğunu ve bu kilonun kendisine ait olamayacağını belirtti. Eşinin yaklaşık 86 kilo olduğunu belirten kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.
Reddit'te 'Aşırı tepki mi veriyorum?' başlıklı paylaşımında düşüncelerini aktaran kadın, tartının kendiliğinden ölçüm kaydetmediğini, yalnızca biri üzerine çıktığında veri oluşturduğunu hatırlatarak, "Bu bir arıza olabilir ama içime kurt düştü" dedi.
'Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk'
Kadın, bir süredir eşinden aldatma nedeniyle ayrı yaşadıklarını ancak anlaşmalı olarak 'başka kimseyle görüşmemek' şartıyla kendilerine zaman tanıdıklarını ifade etti. Tartının bulunduğu ev ise ailenin hafta sonlarını geçirdiği yazlık niteliğinde bir yerdi.
“Burası bekar evi değil, ortak aile evimizdi” diyen kadın, eşine durumu henüz sormadığını ama geçmişte yaşananların ve hesabını veremeyen sadakatsizliklerin bu tür şüpheleri güçlendirdiğini anlattı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların büyük bölümü kadına destek verdi. Bir kullanıcı, “Bu detay, boşanma kararını kesinleştirmen için bir işaret olabilir” derken, bir diğeri, “Gece yarısı, 54 kilo biri... Bu bir erkek arkadaşı olamaz. Cevap çok açık” yorumunu yaptı.
Bazı kullanıcılar, kilonun küsuratsız çıkmasını cihazın bir hatası olarak görürken olaya komik tarafından bakan kullanıcılar da "Görünüşe göre bu adam her tuvaletten sonra kendini tartıyor” esprisi yaptı.