Adalet Bakanı Tunç: Orman yakma suçundan şu anda 127 kişi cezaevinde

“Yangın çıkarmak maksadıyla ormanı yakan veya yakmaya teşebbüs edenler on yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor. Bunu terör amacıyla yapanlara verilecek hapis cezası on beş yıldan az olmamak üzere müebbet hapis cezası. Kaza sonucu orman yangınına sebebiyet verilirse iki yıldan yedi yıla kadar hapis verilebiliyor bizim kanunumuzda. Cezalara ilişkin kararlar hakimlerimiz tarafından veriliyor. Cezalar konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor”