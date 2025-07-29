https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/adalet-bakani-tunc-orman-yakma-sucundan-su-andan-127-kisi-cezaevinde-1098214897.html
Adalet Bakanı Tunç: Orman yakma suçundan şu anda 127 kişi cezaevinde
Adalet Bakanı Tunç: Orman yakma suçundan şu anda 127 kişi cezaevinde
Sputnik Türkiye
Orman yangınları sonrasında başlayan cezasızlık tartışmasına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaların yakın zamanda artırıldığını belirterek şu anda... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T12:01+0300
2025-07-29T12:01+0300
2025-07-29T12:03+0300
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Son günlerde art arda yaşanan orman yangınları sabotaj ve cezasızlık iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç orman yangınlarına ilişkin cezaların yakın zamanda güncellendiğini hatırlattı.Yılmaz Tunç yakın zamanda yapılan düzenleme ile cezaların artığını belirterek şunları söyledi:‘Bursa yangını soruşturuluyor’Bursa’da orman yangınını çıkaran kişi hakkında da bilgi veren Tunç soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini belirterek şunları ifade etti:‘127 kişi şu anda cezaevinde’Daha önceki yangınlarda orman yaktığı tespit edilenlerin cezaevinde olduğunu hatırlayan Tunç “Şu anda cezaevlerinde 127 kişi var orman yangınlarına ilişkin. Geçmişten itibaren cezasını çekip tahliye olan da var. Yarıya yakını hüküm giydi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/karabuk-1-haftadir-yaniyor-safranbolu-ve-ovacik-ile-es-zamanli-kahyalarda-da-yangin-basladi-4-1098210758.html
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türkiye, yılmaz tunç, bursa, kabine
türkiye, yılmaz tunç, bursa, kabine
Adalet Bakanı Tunç: Orman yakma suçundan şu anda 127 kişi cezaevinde
12:01 29.07.2025 (güncellendi: 12:03 29.07.2025)
Özel
Orman yangınları sonrasında başlayan cezasızlık tartışmasına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaların yakın zamanda artırıldığını belirterek şu anda 127 kişinin orman yangınına sebebiyet vermek suçlaması ile cezaevinden olduğunu ve bunların yarısından fazlasının cezasının onandığını belirtti.
Son günlerde art arda yaşanan orman yangınları sabotaj ve cezasızlık iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç orman yangınlarına ilişkin cezaların yakın zamanda güncellendiğini hatırlattı.
Yılmaz Tunç yakın zamanda yapılan düzenleme ile cezaların artığını belirterek şunları söyledi:
“Yangın çıkarmak maksadıyla ormanı yakan veya yakmaya teşebbüs edenler on yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor. Bunu terör amacıyla yapanlara verilecek hapis cezası on beş yıldan az olmamak üzere müebbet hapis cezası. Kaza sonucu orman yangınına sebebiyet verilirse iki yıldan yedi yıla kadar hapis verilebiliyor bizim kanunumuzda. Cezalara ilişkin kararlar hakimlerimiz tarafından veriliyor. Cezalar konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor”
‘Bursa yangını soruşturuluyor’
Bursa’da orman yangınını çıkaran kişi hakkında da bilgi veren Tunç soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini belirterek şunları ifade etti:
“Bursa’da yangın çıkartan kişi 2021’de ihraç edildi. 2024-2025 yıllarında 4 kere psikiyatri tedavisi görmüş. Benzin istasyonundan benzin aldığını ve Haymancık’ta bir parkta ağaçları tutuşturduğunu söylüyor. Orada telefon düşmüş. Şu an gözaltında. Telefonu araştırılıyor. Başka kişilerle bağlantısı var mı bakılır.”
‘127 kişi şu anda cezaevinde’
Daha önceki yangınlarda orman yaktığı tespit edilenlerin cezaevinde olduğunu hatırlayan Tunç “Şu anda cezaevlerinde 127 kişi var orman yangınlarına ilişkin. Geçmişten itibaren cezasını çekip tahliye olan da var. Yarıya yakını hüküm giydi” dedi.