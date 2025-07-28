https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/eski-ehliyet-sahipleri-dikkat-son-3-gun-geciken-fazla-odeyecek-1098184727.html

Eski ehliyet sahipleri dikkat: Son 3 gün, geciken fazla ödeyecek

Eski ehliyet sahipleri dikkat: Son 3 gün, geciken fazla ödeyecek

Sputnik Türkiye

Eski tip sürücü belgesi kullananlar için yenileme süreci 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Ancak indirimli başvuru bedeli için son 3 gün kaldı. Ehliyet yenileme... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T09:58+0300

2025-07-28T09:58+0300

2025-07-28T09:58+0300

ekonomi̇

ehliyet

eski ehliyet

b sınıfı ehliyet

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan indirimli sürede son 3 güne girildiğini duyurdu. Açıklamada, "Eski tip sürücü belgenizi değiştirmeniz için son 3 gün" ifadeleri yer aldı.İndirimli yenileme bedeli 15 TL, sonra 7 bin 438 TL31 Temmuz 2025 tarihine kadar 15 TL ücret ile yenilenebilecek olan eski tip sürücü belgeleri, bu tarihten sonra değiştirildiğinde toplam 7 bin 438,60 TL’ye mal olacak. Ücret dağılımı ise şöyle:Yetkililerden erken başvuru çağrısıYetkililer, son tarihe yaklaşıldıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek vatandaşlara, işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları yönünde çağrıda bulundu.Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?Sürücü belgesi yenilemek isteyenler, şu yöntemlerle randevu alabiliyor:Gerekli evraklarla randevu günü ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvurunun ardından yeni belge birkaç iş günü içinde hazırlanıyor.Gerekli belgeler neler?Ehliyet yenilemek isteyenlerin yanında bulundurması gereken belgeler:Yeni belgeler PTT ile adrese teslimBaşvurular sonrası basılan yeni sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine gönderiliyor. Bekleme sürecinde ise geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün oluyor. Bu belge, başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden temin edilebiliyor.

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