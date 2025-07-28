https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/eski-ehliyet-sahipleri-dikkat-son-3-gun-geciken-fazla-odeyecek-1098184727.html
Eski ehliyet sahipleri dikkat: Son 3 gün, geciken fazla ödeyecek
Eski ehliyet sahipleri dikkat: Son 3 gün, geciken fazla ödeyecek
Sputnik Türkiye
Eski tip sürücü belgesi kullananlar için yenileme süreci 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Ancak indirimli başvuru bedeli için son 3 gün kaldı. Ehliyet yenileme... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T09:58+0300
2025-07-28T09:58+0300
2025-07-28T09:58+0300
ekonomi̇
ehliyet
eski ehliyet
b sınıfı ehliyet
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan indirimli sürede son 3 güne girildiğini duyurdu. Açıklamada, "Eski tip sürücü belgenizi değiştirmeniz için son 3 gün" ifadeleri yer aldı.İndirimli yenileme bedeli 15 TL, sonra 7 bin 438 TL31 Temmuz 2025 tarihine kadar 15 TL ücret ile yenilenebilecek olan eski tip sürücü belgeleri, bu tarihten sonra değiştirildiğinde toplam 7 bin 438,60 TL’ye mal olacak. Ücret dağılımı ise şöyle:Yetkililerden erken başvuru çağrısıYetkililer, son tarihe yaklaşıldıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek vatandaşlara, işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları yönünde çağrıda bulundu.Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?Sürücü belgesi yenilemek isteyenler, şu yöntemlerle randevu alabiliyor:Gerekli evraklarla randevu günü ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvurunun ardından yeni belge birkaç iş günü içinde hazırlanıyor.Gerekli belgeler neler?Ehliyet yenilemek isteyenlerin yanında bulundurması gereken belgeler:Yeni belgeler PTT ile adrese teslimBaşvurular sonrası basılan yeni sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine gönderiliyor. Bekleme sürecinde ise geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün oluyor. Bu belge, başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden temin edilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/melek-mosso-kafa-ustu-dustu-eger-3-santim-asagiya-dusseydim-1098183523.html
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eski tip sürücü belgesi, ehliyet yenileme, ehliyet değişimi son tarih, ehliyet yenileme ücreti, 15 tl ehliyet değişimi, nüfus ve vatandaşlık i̇şleri, sürücü belgesi nasıl yenilenir, geçici sürücü belgesi
eski tip sürücü belgesi, ehliyet yenileme, ehliyet değişimi son tarih, ehliyet yenileme ücreti, 15 tl ehliyet değişimi, nüfus ve vatandaşlık i̇şleri, sürücü belgesi nasıl yenilenir, geçici sürücü belgesi
Eski ehliyet sahipleri dikkat: Son 3 gün, geciken fazla ödeyecek
Eski tip sürücü belgesi kullananlar için yenileme süreci 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Ancak indirimli başvuru bedeli için son 3 gün kaldı. Ehliyet yenileme ücreti, 1 Ağustos 2025’ten sonra 7 bin 438 TL’ye yükselecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan indirimli sürede son 3 güne girildiğini duyurdu. Açıklamada, "Eski tip sürücü belgenizi değiştirmeniz için son 3 gün" ifadeleri yer aldı.
İndirimli yenileme bedeli 15 TL, sonra 7 bin 438 TL
31 Temmuz 2025 tarihine kadar 15 TL ücret ile yenilenebilecek olan eski tip sürücü belgeleri, bu tarihten sonra değiştirildiğinde toplam 7 bin 438,60 TL’ye mal olacak. Ücret dağılımı ise şöyle:
1.420 TL değerli kağıt bedeli 340 TL vakıf hizmet bedeli
Yetkililerden erken başvuru çağrısı
Yetkililer, son tarihe yaklaşıldıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek vatandaşlara, işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları yönünde çağrıda bulundu.
Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?
Sürücü belgesi yenilemek isteyenler, şu yöntemlerle randevu alabiliyor:
“nvi.gov.tr” resmi web sitesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması
Gerekli evraklarla randevu günü ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvurunun ardından yeni belge birkaç iş günü içinde hazırlanıyor.
Ehliyet yenilemek isteyenlerin yanında bulundurması gereken belgeler:
Mevcut eski tip sürücü belgesi
Sağlık raporu
(yetkili sağlık kuruluşlarından)
6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres
Yeni belgeler PTT ile adrese teslim
Başvurular sonrası basılan yeni sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine gönderiliyor. Bekleme sürecinde ise geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün oluyor. Bu belge, başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden temin edilebiliyor.