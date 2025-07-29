Gaziantep'te yırtıcılara 'Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü: Buzlu kokteyl

Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor.
Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor.
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü hazırlandı.
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü hazırlandı.
Buzlu kokteyllerle serinleyen kaplanlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle havuzlarında vakit geçirdi.
Buzlu kokteyllerle serinleyen kaplanlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle havuzlarında vakit geçirdi.
Kaplanlara özenle baktıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Hepsinin yazlıkları ve kışlıkları mevcut. Bugün de onların Uluslararası Kaplan Günü'nü kutluyoruz. Onlar için özel menü hazırladık. Renkli et kokteylleri yaptık. Bu etkinlik ziyaretçilerin de çok hoşuna gidiyor." diye konuştu.
Kaplanlara özenle baktıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Hepsinin yazlıkları ve kışlıkları mevcut. Bugün de onların Uluslararası Kaplan Günü'nü kutluyoruz. Onlar için özel menü hazırladık. Renkli et kokteylleri yaptık. Bu etkinlik ziyaretçilerin de çok hoşuna gidiyor." diye konuştu.