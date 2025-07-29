Gaziantep'te yırtıcılara 'Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü: Buzlu kokteyl

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Kaplanlara özenle baktıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Hepsinin yazlıkları ve kışlıkları mevcut. Bugün de onların Uluslararası Kaplan Günü'nü kutluyoruz. Onlar için özel menü hazırladık. Renkli et kokteylleri yaptık. Bu etkinlik ziyaretçilerin de çok hoşuna gidiyor." diye konuştu.