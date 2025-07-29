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Gaziantep'te yırtıcılara 'Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü: Buzlu kokteyl
Gaziantep'te yırtıcılara 'Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü: Buzlu kokteyl
Sputnik Türkiye
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü hazırlandı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, gaziantep, kaplan, sıcak
фото, fotoğraf, fotoğraf, gaziantep, kaplan, sıcak

Gaziantep'te yırtıcılara 'Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü: Buzlu kokteyl

12:02 29.07.2025
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü hazırlandı.
© AA / Adsız Günebakan

Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor.

Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Adsız Günebakan

Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor.

© AA / Adsız Günebakan

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü hazırlandı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı&#x27;nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü&#x27;ne özel menü hazırlandı. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Adsız Günebakan

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü hazırlandı.

© AA / Adsız Günebakan

Buzlu kokteyllerle serinleyen kaplanlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle havuzlarında vakit geçirdi.

Buzlu kokteyllerle serinleyen kaplanlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle havuzlarında vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Adsız Günebakan

Buzlu kokteyllerle serinleyen kaplanlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle havuzlarında vakit geçirdi.

© AA / Adsız Günebakan

Kaplanlara özenle baktıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Hepsinin yazlıkları ve kışlıkları mevcut. Bugün de onların Uluslararası Kaplan Günü'nü kutluyoruz. Onlar için özel menü hazırladık. Renkli et kokteylleri yaptık. Bu etkinlik ziyaretçilerin de çok hoşuna gidiyor." diye konuştu.

Kaplanlara özenle baktıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, &quot;Hepsinin yazlıkları ve kışlıkları mevcut. Bugün de onların Uluslararası Kaplan Günü&#x27;nü kutluyoruz. Onlar için özel menü hazırladık. Renkli et kokteylleri yaptık. Bu etkinlik ziyaretçilerin de çok hoşuna gidiyor.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/4
© AA / Adsız Günebakan

Kaplanlara özenle baktıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Hepsinin yazlıkları ve kışlıkları mevcut. Bugün de onların Uluslararası Kaplan Günü'nü kutluyoruz. Onlar için özel menü hazırladık. Renkli et kokteylleri yaptık. Bu etkinlik ziyaretçilerin de çok hoşuna gidiyor." diye konuştu.

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