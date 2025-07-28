https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/zam-sonrasinda-banka-promosyonlarinda-zirve-degisti-1098179874.html
Zam sonrasında banka promosyonlarında zirve değişti
Zam sonrasında banka promosyonlarında zirve değişti
Sputnik Türkiye
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar promosyon yarışında vites yükseltti. En yüksek promosyon tutarı kısa sürede 27 bin TL’ye ulaşırken, bir özel... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T07:41+0300
2025-07-28T07:41+0300
2025-07-28T07:41+0300
ekonomi̇
emekli
banka promosyonu
emekli banka promosyonu
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Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar arasındaki promosyon rekabeti yeniden alevlendi. Pek çok banka, emeklileri müşteri portföyüne katmak için promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Daha önce 27 bin TL seviyelerinde olan en yüksek promosyon ödemesi, yeni gelişmelerle birlikte daha da yukarı çekildi.Bir özel banka, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere 26.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Bununla yetinmeyen banka, ek olarak 2.500 TL’ye kadar nakit ödül vererek toplam ödemeyi 28.500 TL seviyelerine çıkarıyor.Üstelik banka, emekli müşterinin başka bir emekli yakını getirmesi durumunda da ödül veriyor. Her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda ise 2.500 TL’ye kadar ödül kazanılabiliyor. Böylece 26 bin TL’lik ana promosyonun üzerine ek kazançlarla çok daha yüksek ödeme alınması mümkün oluyor.Yıl Sonu Tahmini: 35 Bin TL’yi AşabilirEkonomistler, yıl sonuna kadar beklenen %30’luk enflasyon artışı senaryosunda, emekli promosyon tutarlarının 35.100 TL’ye kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu da banka promosyonlarının önümüzdeki aylarda daha da cazip hâle gelebileceği anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/diyanet-isleri-baskanligindan-sosyal-medyadaki-goruntuye-sorusturma-1098171582.html
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emekli, banka promosyonu, emekli banka promosyonu
emekli, banka promosyonu, emekli banka promosyonu
Zam sonrasında banka promosyonlarında zirve değişti
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar promosyon yarışında vites yükseltti. En yüksek promosyon tutarı kısa sürede 27 bin TL’ye ulaşırken, bir özel banka bu rakamı ek ödüllerle birlikte bu miktarı yükseltti. Yıl sonu tahminlerle birlikte işte detaylar.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar arasındaki promosyon rekabeti yeniden alevlendi. Pek çok banka, emeklileri müşteri portföyüne katmak için promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Daha önce 27 bin TL seviyelerinde olan en yüksek promosyon ödemesi, yeni gelişmelerle birlikte daha da yukarı çekildi.
Bir özel banka, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere 26.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Bununla yetinmeyen banka, ek olarak 2.500 TL’ye kadar nakit ödül vererek toplam ödemeyi 28.500 TL seviyelerine çıkarıyor.
Üstelik banka, emekli müşterinin başka bir emekli yakını getirmesi durumunda da ödül veriyor. Her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda ise 2.500 TL’ye kadar ödül kazanılabiliyor. Böylece 26 bin TL’lik ana promosyonun üzerine ek kazançlarla çok daha yüksek ödeme alınması mümkün oluyor.
Yıl Sonu Tahmini: 35 Bin TL’yi Aşabilir
Ekonomistler, yıl sonuna kadar beklenen %30’luk enflasyon artışı senaryosunda, emekli promosyon tutarlarının 35.100 TL’ye kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu da banka promosyonlarının önümüzdeki aylarda daha da cazip hâle gelebileceği anlamına geliyor.