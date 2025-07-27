https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/diyanet-isleri-baskanligindan-sosyal-medyadaki-goruntuye-sorusturma-1098171582.html

Diyanet İşleri Başkanlığından sosyal medyadaki görüntüye soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığından sosyal medyadaki görüntüye soruşturma

Sputnik Türkiye

Diyanet, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen videolarla ilgili açıklama yaptı. 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T16:39+0300

2025-07-27T16:39+0300

2025-07-27T16:39+0300

türki̇ye

diyanet i̇şleri başkanlığı

sosyal medya

soruşturma

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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen video görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.Diyanet'ten açıklama: Müfettiş görevlendirildiBaşkanlıktan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.

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diyanet i̇şleri başkanlığı, sosyal medya, soruşturma