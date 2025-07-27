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Diyanet İşleri Başkanlığından sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
Diyanet İşleri Başkanlığından sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
Sputnik Türkiye
Diyanet, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen videolarla ilgili açıklama yaptı. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T16:39+0300
2025-07-27T16:39+0300
türki̇ye
diyanet i̇şleri başkanlığı
sosyal medya
soruşturma
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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen video görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.Diyanet'ten açıklama: Müfettiş görevlendirildiBaşkanlıktan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/cumhurbaskani-erdogan-madem-elinde-goruntu-var-versene-mahkemeye-1098096850.html
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diyanet i̇şleri başkanlığı, sosyal medya, soruşturma
diyanet i̇şleri başkanlığı, sosyal medya, soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığından sosyal medyadaki görüntüye soruşturma

16:39 27.07.2025
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© AA
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Diyanet, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen videolarla ilgili açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen video görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Diyanet'ten açıklama: Müfettiş görevlendirildi

Başkanlıktan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.
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