https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yks-tercih-donemi-1-agustosta-basliyor-kilavuz-30-temmuzda-adaylarin-bilgisine-sunulacak--1098197007.html

YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor: Kılavuz 30 Temmuz'da adayların bilgisine sunulacak

YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor: Kılavuz 30 Temmuz'da adayların bilgisine sunulacak

Sputnik Türkiye

YKS tercihleri başlıyor. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T17:02+0300

2025-07-28T17:02+0300

2025-07-28T17:02+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite

tercih

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YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.YKS tercih dönemi tarihleriÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.Kontenjan kılavuzu belli mi?ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.Kılavuz 30 Temmuz'da Kılavuzun, 30 Temmuz'da adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı ifade edilen duyuruda, adayların tercihlerini, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabileceği kaydedildi.

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite, tercih