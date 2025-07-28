https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yks-tercih-donemi-1-agustosta-basliyor-kilavuz-30-temmuzda-adaylarin-bilgisine-sunulacak--1098197007.html
YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor: Kılavuz 30 Temmuz'da adayların bilgisine sunulacak
YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor: Kılavuz 30 Temmuz'da adayların bilgisine sunulacak
Sputnik Türkiye
YKS tercihleri başlıyor. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T17:02+0300
2025-07-28T17:02+0300
2025-07-28T17:02+0300
türki̇ye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
tercih
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YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.YKS tercih dönemi tarihleriÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.Kontenjan kılavuzu belli mi?ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.Kılavuz 30 Temmuz'da Kılavuzun, 30 Temmuz'da adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı ifade edilen duyuruda, adayların tercihlerini, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ozel-universite-fiyatlari-cep-yakiyor-egitim-ucretlerine-yuzde-80e-varan-zam-1098091337.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite, tercih
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite, tercih
YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor: Kılavuz 30 Temmuz'da adayların bilgisine sunulacak
YKS tercihleri başlıyor. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.
YKS tercih dönemi tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.
Kontenjan kılavuzu belli mi?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
Kılavuzun, 30 Temmuz'da adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı ifade edilen duyuruda, adayların tercihlerini, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden
yapabileceği kaydedildi.