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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yermakin-kardesi-ukraynanin-ust-duzey-yetkililerine-uyusturucu-tedarik-ediyor-1098183245.html
Yermak’ın kardeşi Ukrayna'nın üst düzey yetkililerine uyuşturucu tedarik ediyor
Yermak’ın kardeşi Ukrayna'nın üst düzey yetkililerine uyuşturucu tedarik ediyor
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın küçük kardeşi Denis Yermak’ın, bir yıl önce Afganistan'dan Ukrayna yönetimine uyuşturucu getirdiği... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T08:35+0300
2025-07-28T08:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
afganistan
uyuşturucu
vladimir zelenskiy
andrey yermak
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Bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın küçük kardeşi Denis Yermak’ın 2024 yazında Afganistan’dan Ukrayna’ya uyuşturucu getirerek üst düzey yetkililere tedarik ettiğini söyledi.Kaynak, “Denis Yermak, 2024 yazında, iki Ukrayna vatandaşı Yevgeniy Bogatırev ve Afgan asıllı Ahmed Kasımi eşliğinde, bir parti uyuşturucu için Ukrayna - Moldova - Azerbaycan - BAE - Afganistan üzerinden Afganistan’ın başkenti Kabil'e geldi. Moldova üzerinden de Ukrayna'ya döndüler” şeklinde konuştu.Kaynak, Denis Yermak'ın bilet ve pasaport fotoğraflarını, yol arkadaşlarının pasaport fotoğraflarını ve Afgan kıyafetleriyle çekilmiş fotoğraflarını sundu. Belgeler, Yermak'ın 15 Temmuz 2024'te Kişinev'den Bakü'ye, ardından aynı gün Bakü'den Dubai'ye uçtuğunu ve 17 Temmuz'da Dubai'den Kabil'e uçtuğunu gösteriyor.Kaynak, uyuşturucunun Bogatırev ve Kasimi'ye ait bagajın içinde Ukrayna'ya ulaştırıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/abd-ve-abden-dev-ticaret-anlasmasi-trumptan-yuzde-15-gumruk-tarifesi-aciklamasi-1098177038.html
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ukrayna, afganistan, uyuşturucu, vladimir zelenskiy, andrey yermak
ukrayna, afganistan, uyuşturucu, vladimir zelenskiy, andrey yermak

Yermak’ın kardeşi Ukrayna'nın üst düzey yetkililerine uyuşturucu tedarik ediyor

08:35 28.07.2025 (güncellendi: 08:40 28.07.2025)
© FotoğrafDenis Yermak
Denis Yermak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Fotoğraf
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Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın küçük kardeşi Denis Yermak’ın, bir yıl önce Afganistan'dan Ukrayna yönetimine uyuşturucu getirdiği belirtildi.
Bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın küçük kardeşi Denis Yermak’ın 2024 yazında Afganistan’dan Ukrayna’ya uyuşturucu getirerek üst düzey yetkililere tedarik ettiğini söyledi.
Kaynak, “Denis Yermak, 2024 yazında, iki Ukrayna vatandaşı Yevgeniy Bogatırev ve Afgan asıllı Ahmed Kasımi eşliğinde, bir parti uyuşturucu için Ukrayna - Moldova - Azerbaycan - BAE - Afganistan üzerinden Afganistan’ın başkenti Kabil'e geldi. Moldova üzerinden de Ukrayna'ya döndüler” şeklinde konuştu.
Kaynak, Denis Yermak'ın bilet ve pasaport fotoğraflarını, yol arkadaşlarının pasaport fotoğraflarını ve Afgan kıyafetleriyle çekilmiş fotoğraflarını sundu. Belgeler, Yermak'ın 15 Temmuz 2024'te Kişinev'den Bakü'ye, ardından aynı gün Bakü'den Dubai'ye uçtuğunu ve 17 Temmuz'da Dubai'den Kabil'e uçtuğunu gösteriyor.
Kaynak, uyuşturucunun Bogatırev ve Kasimi'ye ait bagajın içinde Ukrayna'ya ulaştırıldığını kaydetti.
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