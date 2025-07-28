https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yermakin-kardesi-ukraynanin-ust-duzey-yetkililerine-uyusturucu-tedarik-ediyor-1098183245.html

Yermak’ın kardeşi Ukrayna'nın üst düzey yetkililerine uyuşturucu tedarik ediyor

Yermak’ın kardeşi Ukrayna'nın üst düzey yetkililerine uyuşturucu tedarik ediyor

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın küçük kardeşi Denis Yermak’ın, bir yıl önce Afganistan'dan Ukrayna yönetimine uyuşturucu getirdiği... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T08:35+0300

2025-07-28T08:35+0300

2025-07-28T08:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

afganistan

uyuşturucu

vladimir zelenskiy

andrey yermak

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Bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın küçük kardeşi Denis Yermak’ın 2024 yazında Afganistan’dan Ukrayna’ya uyuşturucu getirerek üst düzey yetkililere tedarik ettiğini söyledi.Kaynak, “Denis Yermak, 2024 yazında, iki Ukrayna vatandaşı Yevgeniy Bogatırev ve Afgan asıllı Ahmed Kasımi eşliğinde, bir parti uyuşturucu için Ukrayna - Moldova - Azerbaycan - BAE - Afganistan üzerinden Afganistan’ın başkenti Kabil'e geldi. Moldova üzerinden de Ukrayna'ya döndüler” şeklinde konuştu.Kaynak, Denis Yermak'ın bilet ve pasaport fotoğraflarını, yol arkadaşlarının pasaport fotoğraflarını ve Afgan kıyafetleriyle çekilmiş fotoğraflarını sundu. Belgeler, Yermak'ın 15 Temmuz 2024'te Kişinev'den Bakü'ye, ardından aynı gün Bakü'den Dubai'ye uçtuğunu ve 17 Temmuz'da Dubai'den Kabil'e uçtuğunu gösteriyor.Kaynak, uyuşturucunun Bogatırev ve Kasimi'ye ait bagajın içinde Ukrayna'ya ulaştırıldığını kaydetti.

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ukrayna, afganistan, uyuşturucu, vladimir zelenskiy, andrey yermak