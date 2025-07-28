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Türkiye’nin en yüksek yangın riski taşıyan illeri açıklandı: Uçak, helikopter ve çalışan sayısı kaç?
Türkiye’nin en yüksek yangın riski taşıyan illeri açıklandı: Uçak, helikopter ve çalışan sayısı kaç?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde orman yangınları etkisini sürdürürken, Bursa ve Karabük’te alevlerle mücadele devam ediyor. Yangınlar nedeniyle uçak ve helikopter sayıları... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T17:16+0300
2025-07-28T17:16+0300
türki̇ye
orman yangını
uçak
helikopter
i̇ha
i̇brahim yumaklı
karabük
erzurum
orman genel müdürlüğü
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Türkiye genelinde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları tekrar etkili olmaya başladı. Özellikle Bursa Harmancık ve Karabük’te çıkan yangınlar, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bu gelişmeler, yangın söndürme uçakları, helikopterler ve müdahale kapasitesine dair verileri yeniden kamuoyunun odağına taşıdı.Bakan Yumaklı: Kontrol altında, soğutma sürüyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat’taki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını" duyurdu. Yumaklı, “Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi. Yangın riskinin geçen haftaya göre arttığını belirterek şu uyarıyı yaptı:“Bize bu hafta için verilen bilgi, ülkemizin geçen haftadan bir miktar daha riskli durumda olduğu yönünde. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan dışarıda ateş yakmayalım. Mutlaka ama mutlaka en ufak bir ateş ya da bir ateş emaresi olduğunda 112'yi arayalım.”Yangın tehdidi büyüyorTürkiye gibi Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa ülkeleri de yüksek sıcaklıklar ve orman yangını riski ile mücadele ediyor. 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları birçok ülkede günlük yaşamı zorlaştırırken, uzmanlar yangın tehdidinin önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtiyor.Uçak ve helikopter sayısı ne kadar?Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 2024 yılı içinde Orman Genel Müdürlüğü toplam 3.797 orman yangınına müdahale etti. Yangın sezonunda görev yapan hava araçları şöyle sıralandı:Ayrıca envantere kayıtlı olarak:Eğitim, donanım ve gönüllü sayısı arttıOrman Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, yangınlarla mücadeleye yönelik şu adımlar atıldı:Orman yangınlarına müdahale için envanterde kaç yangın söndürme uçağı var?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2025 itibarıyla yangınlarla mücadelede görev alan unsurları şöyle sıraladı:2025 Türkiye yangın riski haritası güncellendiGünlük olarak yenilenen yangın riski haritası, sıcaklık, rüzgar ve nem gibi veriler ışığında belirleniyor. Bu yılki haritada bazı bölgeler dikkat çekiyor:Yüksek ve çok yüksek riskli illerAşırı riskli illerOrta riskli illerEn az riskli iller
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursada-alevler-yeniden-yukseldi-orhaneli-ve-harmancikta-orman-yangini-3-gununde-1098194110.html
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karabük
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orman yangınları, uçak sayısı orman yangını, helikopter sayısı yangın, yangın risk haritası 2025, yangın söndürme uçakları türkıye, yangın söndürme helikopterleri türkıye, tarım ve orman bakanlığı yangın müdahale, bursa yangını uçak helikopter, yangın müdahale personel sayısı

Türkiye’nin en yüksek yangın riski taşıyan illeri açıklandı: Uçak, helikopter ve çalışan sayısı kaç?

17:16 28.07.2025
© AATürkiye orman yangınları
Türkiye orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA
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Türkiye genelinde orman yangınları etkisini sürdürürken, Bursa ve Karabük’te alevlerle mücadele devam ediyor. Yangınlar nedeniyle uçak ve helikopter sayıları yeniden gündeme gelirken, 2025’te 27 uçak, 105 helikopter ve binlerce personel sahada görev yapıyor. En riskli ve güvenli iller açıklandı.
Türkiye genelinde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları tekrar etkili olmaya başladı. Özellikle Bursa Harmancık ve Karabük’te çıkan yangınlar, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bu gelişmeler, yangın söndürme uçakları, helikopterler ve müdahale kapasitesine dair verileri yeniden kamuoyunun odağına taşıdı.

Bakan Yumaklı: Kontrol altında, soğutma sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat’taki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını" duyurdu. Yumaklı, “Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi. Yangın riskinin geçen haftaya göre arttığını belirterek şu uyarıyı yaptı:
Bize bu hafta için verilen bilgi, ülkemizin geçen haftadan bir miktar daha riskli durumda olduğu yönünde. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan dışarıda ateş yakmayalım. Mutlaka ama mutlaka en ufak bir ateş ya da bir ateş emaresi olduğunda 112'yi arayalım.”

Yangın tehdidi büyüyor

Türkiye gibi Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa ülkeleri de yüksek sıcaklıklar ve orman yangını riski ile mücadele ediyor. 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları birçok ülkede günlük yaşamı zorlaştırırken, uzmanlar yangın tehdidinin önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtiyor.

Uçak ve helikopter sayısı ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 2024 yılı içinde Orman Genel Müdürlüğü toplam 3.797 orman yangınına müdahale etti. Yangın sezonunda görev yapan hava araçları şöyle sıralandı:
105 yangın söndürme helikopteri
27 uçak
14 insansız hava aracı (İHA)
1 yönetim uçağı
6 yönetim helikopteri
Ayrıca envantere kayıtlı olarak:
9 helikopter,
10 uçak,
10 İHA aktif biçimde kullanıldı.

Eğitim, donanım ve gönüllü sayısı arttı

Orman Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, yangınlarla mücadeleye yönelik şu adımlar atıldı:
128 bin kişi yangın gönüllüsü olarak kayıt altına alındı.
22 bin 858 takım yanmaya dayanıklı elbise ve 23 bin 630 çift bot ilgili birimlere dağıtıldı.
885 sayısal el telsizi, 674 araç telsizi ve 20 test ölçü cihazı temin edildi.
Eğitici toplantılar; STK’lar, avcılar, çobanlar, çiftçiler, öğrenciler, askeri birlikler ve yerel itfaiyeler gibi farklı gruplara yönelik yapıldı.

Orman yangınlarına müdahale için envanterde kaç yangın söndürme uçağı var?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2025 itibarıyla yangınlarla mücadelede görev alan unsurları şöyle sıraladı:
27 yangın söndürme uçağı
105 helikopter
14 İHA
6 bine yakın kara aracı
25 bini aşkın personel

2025 Türkiye yangın riski haritası güncellendi

© Afetharitasi.orgTürkiye yangın risk haritası 2025:
Türkiye yangın risk haritası 2025: - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
Türkiye yangın risk haritası 2025:
© Afetharitasi.org
Günlük olarak yenilenen yangın riski haritası, sıcaklık, rüzgar ve nem gibi veriler ışığında belirleniyor. Bu yılki haritada bazı bölgeler dikkat çekiyor:

Yüksek ve çok yüksek riskli iller

Ankara, İzmir, Çanakkale, Antalya, Erzurum, Ağrı, Düzce, Denizli, Kırklareli, Eskişehir, Sivas, Erzurum, Muş, Van gibi iller

Aşırı riskli iller

Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep

Orta riskli iller

İstanbul
Kars

En az riskli iller

Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
TÜRKİYE
Bursa'da alevler yeniden yükseldi: Orhaneli ve Harmancık'ta orman yangını 3. gününde
16:18
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