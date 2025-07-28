https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/turkiyenin-en-yuksek-yangin-riski-tasiyan-illeri-aciklandi-ucak-helikopter-ve-calisan-sayisi-kac--1098193972.html

Türkiye’nin en yüksek yangın riski taşıyan illeri açıklandı: Uçak, helikopter ve çalışan sayısı kaç?

Türkiye’nin en yüksek yangın riski taşıyan illeri açıklandı: Uçak, helikopter ve çalışan sayısı kaç?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde orman yangınları etkisini sürdürürken, Bursa ve Karabük’te alevlerle mücadele devam ediyor. Yangınlar nedeniyle uçak ve helikopter sayıları... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T17:16+0300

2025-07-28T17:16+0300

2025-07-28T17:16+0300

türki̇ye

orman yangını

uçak

helikopter

i̇ha

i̇brahim yumaklı

karabük

erzurum

orman genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098196034_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c5925d8e9ef217769ef952b5855d2d2.jpg

Türkiye genelinde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları tekrar etkili olmaya başladı. Özellikle Bursa Harmancık ve Karabük’te çıkan yangınlar, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bu gelişmeler, yangın söndürme uçakları, helikopterler ve müdahale kapasitesine dair verileri yeniden kamuoyunun odağına taşıdı.Bakan Yumaklı: Kontrol altında, soğutma sürüyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat’taki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını" duyurdu. Yumaklı, “Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi. Yangın riskinin geçen haftaya göre arttığını belirterek şu uyarıyı yaptı:“Bize bu hafta için verilen bilgi, ülkemizin geçen haftadan bir miktar daha riskli durumda olduğu yönünde. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan dışarıda ateş yakmayalım. Mutlaka ama mutlaka en ufak bir ateş ya da bir ateş emaresi olduğunda 112'yi arayalım.”Yangın tehdidi büyüyorTürkiye gibi Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa ülkeleri de yüksek sıcaklıklar ve orman yangını riski ile mücadele ediyor. 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları birçok ülkede günlük yaşamı zorlaştırırken, uzmanlar yangın tehdidinin önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtiyor.Uçak ve helikopter sayısı ne kadar?Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 2024 yılı içinde Orman Genel Müdürlüğü toplam 3.797 orman yangınına müdahale etti. Yangın sezonunda görev yapan hava araçları şöyle sıralandı:Ayrıca envantere kayıtlı olarak:Eğitim, donanım ve gönüllü sayısı arttıOrman Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, yangınlarla mücadeleye yönelik şu adımlar atıldı:Orman yangınlarına müdahale için envanterde kaç yangın söndürme uçağı var?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2025 itibarıyla yangınlarla mücadelede görev alan unsurları şöyle sıraladı:2025 Türkiye yangın riski haritası güncellendiGünlük olarak yenilenen yangın riski haritası, sıcaklık, rüzgar ve nem gibi veriler ışığında belirleniyor. Bu yılki haritada bazı bölgeler dikkat çekiyor:Yüksek ve çok yüksek riskli illerAşırı riskli illerOrta riskli illerEn az riskli iller

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursada-alevler-yeniden-yukseldi-orhaneli-ve-harmancikta-orman-yangini-3-gununde-1098194110.html

türki̇ye

karabük

erzurum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman yangınları, uçak sayısı orman yangını, helikopter sayısı yangın, yangın risk haritası 2025, yangın söndürme uçakları türkıye, yangın söndürme helikopterleri türkıye, tarım ve orman bakanlığı yangın müdahale, bursa yangını uçak helikopter, yangın müdahale personel sayısı