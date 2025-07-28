https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/valday-kulubunun-afrika-konulu-konferansi-guney-afrikada-duzenlenecek-1098188283.html

Valday Kulübü’nün Afrika konulu konferansı Güney Afrika'da düzenleniyor

Valday Kulübü’nün Afrika konulu konferansı Güney Afrika'da düzenleniyor

Sputnik Türkiye

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün Güney Afrika’nın başkenti Pretorya'da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Konferansı’na bilim insanları ve diplomatların... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T12:07+0300

2025-07-28T12:07+0300

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 3. Afrika Konferansı, Pretorya'da başladı.Açıklamada, “Konferans, Güney Afrika hükümetinin geleneksel olarak yabancı ülke liderlerinin katılımıyla büyük etkinliklerin düzenlediği bir binada gerçekleşiyor. Bu, konferansın seviyesini ve prestijini vurguluyor” ifadesi kullanıldı.Rus heyetinin yanı sıra Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, analitik merkezler ve önde gelen üniversitelerin temsilcileri, Afrika ülkelerinden siyaset bilimciler ve uzmanların katılacağı konferansın ana konusu, ‘Bölünmüş Bir Dünyada Gerçekçi Politika: Rusya-Güney Afrika Bağlarını Küresel ve Afrika Bağlamında Yeniden Düşünmek’ olarak belirlendi.Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün Program Direktörü ve mevcut konferansın küratörü Oleg Barabanov, “Konferansın temel amacı, Rusya'nın BRICS ve G20 ülkelerindeki Afrika ülkeleriyle işbirliğine ilişkin uzman analizi sunmak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Konferans kapsamındaki çalışmalar, BRICS ve G20 ile ilgili konuların tartışılmasıyla başlayacak. Masaya, bu birliklerin değişen küresel düzendeki stratejik rolü konusu yatırılacak.Basın kapalı oturumlarında da Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki işbirliği ele alınacak.‘Trump ve dünya düzeni’ adını alan son oturumda, ABD'nin yeni dış politika yaklaşımlarının orta vadede küresel siyaseti nasıl etkileyebileceği değerlendirilecek ve Rusya ile Afrika ülkelerinin bu koşullarda ulusal çıkarlara dayalı stratejik işbirliği olanakları analiz edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/le-penden-ab-abd-ticaret-anlasmasina-elestiri-tam-bir-fiyasko-1098186940.html

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