Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/le-penden-ab-abd-ticaret-anlasmasina-elestiri-tam-bir-fiyasko-1098186940.html
Le Pen’den AB-ABD ticaret anlaşmasına eleştiri: ‘Tam bir fiyasko’
Le Pen’den AB-ABD ticaret anlaşmasına eleştiri: ‘Tam bir fiyasko’
Sputnik Türkiye
Fransa’da sağcı parti Ulusal Birlik’in lideri Le Pen, ABD ile varılan ticaret anlaşmasını Avrupa Birliği (AB) için ‘fiyasko’ olarak niteledi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T11:21+0300
2025-07-28T11:26+0300
dünya
abd
avrupa birliği
ab
ticaret
fransa
marine le pen
ulusal birlik
donald trump
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095021380_0:39:744:458_1920x0_80_0_0_babf4671ccf5b832c79cf81b99c1bfb7.png
Fransa Ulusal Birliği Partisi Başkanı Marine Le Pen, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan ticaret anlaşmasının üçlü fiyasko olduğunu söyledi.Le Pen, “Ursula von der Leyen'in Donald Trump ile müzakere ettiği ticaret anlaşması siyasi, ekonomik ve ahlaki bir fiyasko” diye yazdı.AB'nin anlaşmayı ABD ile eşitsiz ve İngiltere'ye kıyasla daha elverişsiz şartlarda yaptığına dikkat çeken Le Pen, anlaşmayı Fransız sanayisinin yanı sıra enerji ve askeri sektörleri için bir teslimiyete benzetti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile çerçeve bir ticaret anlaşmasına vardıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/abdde-deniz-suyundan-bulut-olusturma-deneyi-durduruldu-1098185606.html
abd
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095021380_42:0:702:495_1920x0_80_0_0_e1ffa0bf289b54dfd4e4d8d05c11dbbc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, avrupa birliği, ab, ticaret, fransa, marine le pen, ulusal birlik, donald trump, avrupa
abd, avrupa birliği, ab, ticaret, fransa, marine le pen, ulusal birlik, donald trump, avrupa

Le Pen’den AB-ABD ticaret anlaşmasına eleştiri: ‘Tam bir fiyasko’

11:21 28.07.2025 (güncellendi: 11:26 28.07.2025)
© AP Photo / Michel EulerMarine le Pen
Marine le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Michel Euler
Abone ol
Fransa’da sağcı parti Ulusal Birlik’in lideri Le Pen, ABD ile varılan ticaret anlaşmasını Avrupa Birliği (AB) için ‘fiyasko’ olarak niteledi.
Fransa Ulusal Birliği Partisi Başkanı Marine Le Pen, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan ticaret anlaşmasının üçlü fiyasko olduğunu söyledi.
Le Pen, “Ursula von der Leyen'in Donald Trump ile müzakere ettiği ticaret anlaşması siyasi, ekonomik ve ahlaki bir fiyasko” diye yazdı.
AB'nin anlaşmayı ABD ile eşitsiz ve İngiltere'ye kıyasla daha elverişsiz şartlarda yaptığına dikkat çeken Le Pen, anlaşmayı Fransız sanayisinin yanı sıra enerji ve askeri sektörleri için bir teslimiyete benzetti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile çerçeve bir ticaret anlaşmasına vardıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
Kara bulutlar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
DÜNYA
ABD’de deniz suyundan bulut oluşturma deneyi durduruldu
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала