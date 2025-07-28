https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/le-penden-ab-abd-ticaret-anlasmasina-elestiri-tam-bir-fiyasko-1098186940.html
Le Pen’den AB-ABD ticaret anlaşmasına eleştiri: ‘Tam bir fiyasko’
Le Pen’den AB-ABD ticaret anlaşmasına eleştiri: ‘Tam bir fiyasko’
Sputnik Türkiye
Fransa’da sağcı parti Ulusal Birlik’in lideri Le Pen, ABD ile varılan ticaret anlaşmasını Avrupa Birliği (AB) için ‘fiyasko’ olarak niteledi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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Fransa Ulusal Birliği Partisi Başkanı Marine Le Pen, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan ticaret anlaşmasının üçlü fiyasko olduğunu söyledi.Le Pen, “Ursula von der Leyen'in Donald Trump ile müzakere ettiği ticaret anlaşması siyasi, ekonomik ve ahlaki bir fiyasko” diye yazdı.AB'nin anlaşmayı ABD ile eşitsiz ve İngiltere'ye kıyasla daha elverişsiz şartlarda yaptığına dikkat çeken Le Pen, anlaşmayı Fransız sanayisinin yanı sıra enerji ve askeri sektörleri için bir teslimiyete benzetti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile çerçeve bir ticaret anlaşmasına vardıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/abdde-deniz-suyundan-bulut-olusturma-deneyi-durduruldu-1098185606.html
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abd, avrupa birliği, ab, ticaret, fransa, marine le pen, ulusal birlik, donald trump, avrupa
abd, avrupa birliği, ab, ticaret, fransa, marine le pen, ulusal birlik, donald trump, avrupa
Le Pen’den AB-ABD ticaret anlaşmasına eleştiri: ‘Tam bir fiyasko’
11:21 28.07.2025 (güncellendi: 11:26 28.07.2025)
Fransa’da sağcı parti Ulusal Birlik’in lideri Le Pen, ABD ile varılan ticaret anlaşmasını Avrupa Birliği (AB) için ‘fiyasko’ olarak niteledi.
Fransa Ulusal Birliği Partisi Başkanı Marine Le Pen, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan ticaret anlaşmasının üçlü fiyasko olduğunu söyledi.
Le Pen, “Ursula von der Leyen'in Donald Trump ile müzakere ettiği ticaret anlaşması siyasi, ekonomik ve ahlaki bir fiyasko” diye yazdı.
AB'nin anlaşmayı ABD ile eşitsiz ve İngiltere'ye kıyasla daha elverişsiz şartlarda yaptığına dikkat çeken Le Pen, anlaşmayı Fransız sanayisinin yanı sıra enerji ve askeri sektörleri için bir teslimiyete benzetti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile çerçeve bir ticaret anlaşmasına vardıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.