https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ukraynada-askeri-hava-ussu-vuruldu-donbassta-iki-yerlesim-birimi-ele-gecirildi-1098191097.html
Ukrayna’da askeri hava üssü vuruldu: Donbass’ta iki yerleşim birimi ele geçirildi
Ukrayna’da askeri hava üssü vuruldu: Donbass’ta iki yerleşim birimi ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki bir askeri hava üssünün altyapısını vurdu. Donbass’ta devam eden askeri... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T13:30+0300
2025-07-28T13:30+0300
2025-07-28T13:35+0300
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ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
kinjal
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün gece Kinjal hipersonik füze dahil hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’da bir askeri hava üssünün altyapısı, mühimmat, füze ve İHA parçaları depoları vuruldu. Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Boykovka ve Belgiyka köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 340 asker, iki tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS füzesini ve 203 uçak tipi İHA’sını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kremlin-putin-trump-gorusmesi-icin-hazirlik-calismalari-yok-1098190796.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, kinjal, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, kinjal, özel askeri harekat
Ukrayna’da askeri hava üssü vuruldu: Donbass’ta iki yerleşim birimi ele geçirildi
13:30 28.07.2025 (güncellendi: 13:35 28.07.2025)
Rus ordusu dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki bir askeri hava üssünün altyapısını vurdu. Donbass’ta devam eden askeri harekat kapsamında iki yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolüne geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün gece Kinjal hipersonik füze dahil hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’da bir askeri hava üssünün altyapısı, mühimmat, füze ve İHA parçaları depoları vuruldu. Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Boykovka ve Belgiyka köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 340 asker, iki tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS füzesini ve 203 uçak tipi İHA’sını engelledi.