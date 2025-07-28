https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ukraynada-askeri-hava-ussu-vuruldu-donbassta-iki-yerlesim-birimi-ele-gecirildi-1098191097.html

Ukrayna’da askeri hava üssü vuruldu: Donbass’ta iki yerleşim birimi ele geçirildi

Ukrayna’da askeri hava üssü vuruldu: Donbass’ta iki yerleşim birimi ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rus ordusu dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki bir askeri hava üssünün altyapısını vurdu. Donbass’ta devam eden askeri... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T13:30+0300

2025-07-28T13:30+0300

2025-07-28T13:35+0300

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

kinjal

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün gece Kinjal hipersonik füze dahil hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’da bir askeri hava üssünün altyapısı, mühimmat, füze ve İHA parçaları depoları vuruldu. Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Boykovka ve Belgiyka köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 340 asker, iki tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS füzesini ve 203 uçak tipi İHA’sını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kremlin-putin-trump-gorusmesi-icin-hazirlik-calismalari-yok-1098190796.html

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, kinjal, özel askeri harekat