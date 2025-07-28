https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursada-alevler-yeniden-yukseldi-orhaneli-ve-harmancikta-orman-yangini-3-gununde-1098194110.html

Bursa'da alevler yeniden yükseldi: Orhaneli ve Harmancık'ta orman yangını 3. gününde

Bursa'da alevler yeniden yükseldi: Orhaneli ve Harmancık'ta orman yangını 3. gününde

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T16:18+0300

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Bursa 3 gündür alevlere teslim. Orhaneli ve Harmancık'ta alevler yeniden kuvvetlendi.Bursa'da yangın ne durumda?Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Bölge halkından tanker desteğiEkiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.Orhaneli-Harmancık kara yolu açık mı?Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.Bursa yangını ne zaman başladı?Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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