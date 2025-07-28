Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursada-alevler-yeniden-yukseldi-orhaneli-ve-harmancikta-orman-yangini-3-gununde-1098194110.html
Bursa'da alevler yeniden yükseldi: Orhaneli ve Harmancık'ta orman yangını 3. gününde
Bursa'da alevler yeniden yükseldi: Orhaneli ve Harmancık'ta orman yangını 3. gününde
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T16:18+0300
2025-07-28T16:18+0300
türki̇ye
bursa
harmanlı
orhaneli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098194169_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae5c9aa0a239295ebda2088345545d6e.jpg
Bursa 3 gündür alevlere teslim. Orhaneli ve Harmancık'ta alevler yeniden kuvvetlendi.Bursa'da yangın ne durumda?Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Bölge halkından tanker desteğiEkiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.Orhaneli-Harmancık kara yolu açık mı?Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.Bursa yangını ne zaman başladı?Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
türki̇ye
bursa
harmanlı
orhaneli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098194169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca596f5b3f870b8b3f07703913d103c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, harmanlı, orhaneli
bursa, harmanlı, orhaneli

Bursa'da alevler yeniden yükseldi: Orhaneli ve Harmancık'ta orman yangını 3. gününde

16:18 28.07.2025
© Mustafa BikeçBursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Mustafa Bikeç
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa 3 gündür alevlere teslim. Orhaneli ve Harmancık'ta alevler yeniden kuvvetlendi.

Bursa'da yangın ne durumda?

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bölge halkından tanker desteği

Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Orhaneli-Harmancık kara yolu açık mı?

Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Bursa yangını ne zaman başladı?

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала