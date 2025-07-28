https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/turk-markali-zeytinyaginda-yuksek-oranda-kanserojen-madde-bulundu-avrupada-raflardan-toplatiliyor-1098186458.html

Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu: Avrupa'da raflardan toplatılıyor

Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu: Avrupa'da raflardan toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen Kavak marka zeytin prinası yağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu. Zeytinyağının satışı durduruldu, acilen raflardan... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T11:16+0300

2025-07-28T11:16+0300

2025-07-28T11:16+0300

ekonomi̇

kavak

zeytinyağı

kanserojen

türkiye

fransa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072018109_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a7114fcb06ca22f9b6978b87fd1bd836.jpg

Fransa'ya Türkiye'den ihraç edilen 'Kavak' marka zeytin prinası yağı için raflardan toplatılma kararı çıktı. Satışı durdurulan üründe yasal sınırın 'altı katı kanserojen madde' tespit edildiği belirtirken, satın alanların 'acilen ürünü kullanmayı bırakması ve iade etmesi' istendi.1 litrelik ürünler için karar verildiTürkiye menşeli markanın 1 litrelik zeytin prinası yağının analizlerinde, ürünün içeriğinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranının 13,7 mg/kg olduğu tespit edildi. Sözcü'nün haberine göre, bu oran, Avrupa Birliği’nin izin verdiği azami 2 mg/kg sınırının yaklaşık altı katı. PAH bileşenleri, uzun vadede kanser riski taşıyan maddeler arasında yer alıyor. 'Hayat Kaynağı' ve 'Özel Bir Kalite' ifadelerinin bulunduğu, cam şişede satılan ürünün Fransa’da yaygın olarak dağıtıldığıbelirtildi. Kullanmayı derhal bırakınÜrünle ilgili olarak Fransız yetkililer, 'kullanmayı derhal bırakın' diyerek uyarıda bulunurken, "Ürünü tüketmeyin, satın aldığınız noktaya iade edin' bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/dev-gida-sirketi-iflasin-esigine-geldi-konkordato-ilan-etti-1097866237.html

kavak

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kavak, zeytinyağı, kanserojen, türkiye, fransa