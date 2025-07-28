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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/turk-markali-zeytinyaginda-yuksek-oranda-kanserojen-madde-bulundu-avrupada-raflardan-toplatiliyor-1098186458.html
Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu: Avrupa'da raflardan toplatılıyor
Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu: Avrupa'da raflardan toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen Kavak marka zeytin prinası yağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu. Zeytinyağının satışı durduruldu, acilen raflardan... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T11:16+0300
2025-07-28T11:16+0300
ekonomi̇
kavak
zeytinyağı
kanserojen
türkiye
fransa
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Fransa'ya Türkiye'den ihraç edilen 'Kavak' marka zeytin prinası yağı için raflardan toplatılma kararı çıktı. Satışı durdurulan üründe yasal sınırın 'altı katı kanserojen madde' tespit edildiği belirtirken, satın alanların 'acilen ürünü kullanmayı bırakması ve iade etmesi' istendi.1 litrelik ürünler için karar verildiTürkiye menşeli markanın 1 litrelik zeytin prinası yağının analizlerinde, ürünün içeriğinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranının 13,7 mg/kg olduğu tespit edildi. Sözcü'nün haberine göre, bu oran, Avrupa Birliği’nin izin verdiği azami 2 mg/kg sınırının yaklaşık altı katı. PAH bileşenleri, uzun vadede kanser riski taşıyan maddeler arasında yer alıyor. 'Hayat Kaynağı' ve 'Özel Bir Kalite' ifadelerinin bulunduğu, cam şişede satılan ürünün Fransa’da yaygın olarak dağıtıldığıbelirtildi. Kullanmayı derhal bırakınÜrünle ilgili olarak Fransız yetkililer, 'kullanmayı derhal bırakın' diyerek uyarıda bulunurken, "Ürünü tüketmeyin, satın aldığınız noktaya iade edin' bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/dev-gida-sirketi-iflasin-esigine-geldi-konkordato-ilan-etti-1097866237.html
kavak
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kavak, zeytinyağı, kanserojen, türkiye, fransa
kavak, zeytinyağı, kanserojen, türkiye, fransa

Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu: Avrupa'da raflardan toplatılıyor

11:16 28.07.2025
© AAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA
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Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen Kavak marka zeytin prinası yağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu. Zeytinyağının satışı durduruldu, acilen raflardan toplatıldı.
Fransa'ya Türkiye'den ihraç edilen 'Kavak' marka zeytin prinası yağı için raflardan toplatılma kararı çıktı. Satışı durdurulan üründe yasal sınırın 'altı katı kanserojen madde' tespit edildiği belirtirken, satın alanların 'acilen ürünü kullanmayı bırakması ve iade etmesi' istendi.

1 litrelik ürünler için karar verildi

Türkiye menşeli markanın 1 litrelik zeytin prinası yağının analizlerinde, ürünün içeriğinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranının 13,7 mg/kg olduğu tespit edildi. Sözcü'nün haberine göre, bu oran, Avrupa Birliği’nin izin verdiği azami 2 mg/kg sınırının yaklaşık altı katı. PAH bileşenleri, uzun vadede kanser riski taşıyan maddeler arasında yer alıyor. 'Hayat Kaynağı' ve 'Özel Bir Kalite' ifadelerinin bulunduğu, cam şişede satılan ürünün Fransa’da yaygın olarak dağıtıldığıbelirtildi.

Kullanmayı derhal bırakın

Ürünle ilgili olarak Fransız yetkililer, 'kullanmayı derhal bırakın' diyerek uyarıda bulunurken, "Ürünü tüketmeyin, satın aldığınız noktaya iade edin' bilgisini paylaştı.
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