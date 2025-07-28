https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/turk-is-grev-kararini-karayollari-genel-mudurlugune-asti-1098195001.html
TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğü'ne astı
TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğü'ne astı
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararını astı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T16:26+0300
2025-07-28T16:26+0300
2025-07-28T16:26+0300
ekonomi̇
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
grev
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TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı.500'e yakın kuruma grev kararı asılacakTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, , Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma grev kararını asacaklarını belirtirken, ocak ayından beri devam eden sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamadığı için bu seviyeye gelindiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenen Ağar, "Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.Ağar ve işçiler, konuşmanın ardından grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğünün girişine astı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/hukumet-kamu-iscileri-icin-son-zam-teklifini-yarin-verecek-1097968752.html
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türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), grev
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), grev
TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğü'ne astı
TÜRK-İŞ, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararını astı.
TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı.
500'e yakın kuruma grev kararı asılacak
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, , Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma grev kararını asacaklarını belirtirken, ocak ayından beri devam eden sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamadığı için bu seviyeye gelindiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenen Ağar, "Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ağar ve işçiler, konuşmanın ardından grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğünün girişine astı.