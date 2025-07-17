Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/hukumet-kamu-iscileri-icin-son-zam-teklifini-yarin-verecek-1097968752.html
Hükümet kamu işçileri için son zam teklifini yarın verecek
Hükümet kamu işçileri için son zam teklifini yarın verecek
Sputnik Türkiye
Hükümet, kamu işçilerine yönelik son teklifini yarın saat 11.00'de yapacağını duyurdu. Önceki tekliflerde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci yarısı için... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T21:53+0300
2025-07-17T22:11+0300
türki̇ye
zam
ara zam
ek zam
seyyanen zam
memur
memur zammı
memur maaşı
memur alımı
en düşük memur maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_42586831fdf6bcb7721e1fb7131e21e3.jpg
Hükümet, kamu işçileriyle süren toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü ve son teklifini yarın (18 Temmuz 2025) saat 11.00’de yapacağını duyurdu. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanı sıra Türk-İş ve Hak-İş sendikalarının temsilcilerinin de katılmasının beklendiği açıklandı. Hükümet, kamu işçileri için ilk teklifini 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci yarısı için yüzde 8 zam olarak açıklamıştı. Ancak sendikalar bu oranları enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle reddetmişti. Ardından gelen ikinci teklifte ilk yarı için yüzde 17, ikinci yarı için yüzde 10 zam önerildi, ancak Türk-İş ve Hak-İş yönetimi bu artışın da beklentileri karşılamadığını belirterek greve gitmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/merakla-bekleniyordu-hukumetin-kamu-iscileri-icin-ikinci-zam-teklifi-aciklandi-1097394230.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71357f9ef06e7206a2f355e2be933f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam, memur, memur zammı, memur maaşı, memur alımı, en düşük memur maaşı, işçi
zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam, memur, memur zammı, memur maaşı, memur alımı, en düşük memur maaşı, işçi

Hükümet kamu işçileri için son zam teklifini yarın verecek

21:53 17.07.2025 (güncellendi: 22:11 17.07.2025)
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA
Abone ol
Hükümet, kamu işçilerine yönelik son teklifini yarın saat 11.00'de yapacağını duyurdu. Önceki tekliflerde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci yarısı için yüzde 10 zam önerilmiş, ancak sendikalar bu oranları yetersiz bulmuştu.
Hükümet, kamu işçileriyle süren toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü ve son teklifini yarın (18 Temmuz 2025) saat 11.00’de yapacağını duyurdu.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanı sıra Türk-İş ve Hak-İş sendikalarının temsilcilerinin de katılmasının beklendiği açıklandı. Hükümet, kamu işçileri için ilk teklifini 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci yarısı için yüzde 8 zam olarak açıklamıştı.
Ancak sendikalar bu oranları enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle reddetmişti. Ardından gelen ikinci teklifte ilk yarı için yüzde 17, ikinci yarı için yüzde 10 zam önerildi, ancak Türk-İş ve Hak-İş yönetimi bu artışın da beklentileri karşılamadığını belirterek greve gitmişti.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
EKONOMİ
Merakla bekleniyordu: Hükümetin kamu işçileri için ikinci zam teklifi açıklandı
27 Haziran , 15:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала