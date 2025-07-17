https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/hukumet-kamu-iscileri-icin-son-zam-teklifini-yarin-verecek-1097968752.html

Hükümet kamu işçileri için son zam teklifini yarın verecek

Hükümet kamu işçileri için son zam teklifini yarın verecek

Sputnik Türkiye

Hükümet, kamu işçilerine yönelik son teklifini yarın saat 11.00'de yapacağını duyurdu. Önceki tekliflerde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci yarısı için... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

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Hükümet, kamu işçileriyle süren toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü ve son teklifini yarın (18 Temmuz 2025) saat 11.00’de yapacağını duyurdu. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanı sıra Türk-İş ve Hak-İş sendikalarının temsilcilerinin de katılmasının beklendiği açıklandı. Hükümet, kamu işçileri için ilk teklifini 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci yarısı için yüzde 8 zam olarak açıklamıştı. Ancak sendikalar bu oranları enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle reddetmişti. Ardından gelen ikinci teklifte ilk yarı için yüzde 17, ikinci yarı için yüzde 10 zam önerildi, ancak Türk-İş ve Hak-İş yönetimi bu artışın da beklentileri karşılamadığını belirterek greve gitmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/merakla-bekleniyordu-hukumetin-kamu-iscileri-icin-ikinci-zam-teklifi-aciklandi-1097394230.html

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