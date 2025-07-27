https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/tayland-ve-kambocyadan-baris-adimi-gorusmeler-malezyada-gerceklesecek-1098172914.html

Tayland ve Kamboçya’dan 'barış adımı': Görüşmeler Malezya’da gerçekleşecek

Tayland ve Kamboçya’dan 'barış adımı': Görüşmeler Malezya’da gerçekleşecek

Sputnik Türkiye

Dört gün süren çatışmalarda en az 33 kişi yaşamını yitirdi, binlerce sivil yerinden edildi. ABD Başkanı Trump’ın devreye girmesiyle taraflar, Malezya’da barış görüşmeleri yapmayı kabul etti.

2025-07-27T17:15+0300

2025-07-27T17:15+0300

2025-07-27T17:15+0300

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Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da başlayan sınır çatışmalarında en az 33 asker ve sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki tansiyonun yükselmesinin ardından taraflar, Malezya’da yapılacak barış görüşmeleri için anlaşmaya vardı.Tayland hükümeti, görüşmelere geçici Başbakan Phumtham Wechayachai başkanlığında bir heyetle katılacağını duyurdu. Malezya’dan yapılan açıklamada ise Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in de toplantıya katılacağı bildirildi.Trump ateşkes çağrısında bulunmuştuABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü her iki ülkenin liderleriyle telefonda görüşerek acil ateşkes çağrısında bulunmuştu. Trump, görüşmeler sonrası sosyal medya platformuTruth Social'dan yaptığı açıklamada “Her iki ülke, derhal buluşma ve hızla bir ateşkes üzerinde anlaşma konusunda mutabık kaldı” ifadelerini kullandı. Trump, barış sağlandığında ticaret anlaşmalarının da yeniden gündeme geleceğini belirtti.Kamboçya Başbakanı Manet, çatışmaların sona erdirilmesi için koşulsuz bir ateşkese zaten hazır olduklarını belirterek, Trump’ın arabuluculuğunun “birçok sivil ve askerin hayatını kurtarabileceğini” söyledi. Tayland tarafı ise ateşkese prensipte sıcak baktıklarını, ancak öncelikle Kamboçya’dan “samimi niyet” görmek istediklerini açıkladı.1 Ağustos’tan itibaren ABD'nin Tayland ve Kamboçya menşeli ürünlere uygulayacağı yüzde 36’lık gümrük vergisi yürürlüğe girecek. Trump, barış sağlanmadan ticaret görüşmelerinin başlamasının mümkün olmadığını vurguladı.İki ülke sınırında dört gün önce çatışmalar başlamıştıÇatışmaların başlangıcına ilişkin iki taraf birbirini suçluyor. Tayland, Kamboçya’nın sınırdaki askeri hareketliliği insansız hava araçlarıyla gözlemlemeye çalıştığını savunurken; Kamboçya, Tayland askerlerinin tarihi bir Khmer-Hindu tapınağı çevresinde yapılan anlaşmaları ihlal ettiğini ileri sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/tayland-ve-kambocya-sinirinda-catismalar-siddetlendi-en-az-9-sivil-hayatini-kaybetti-sinir-kapilari-1098107079.html

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