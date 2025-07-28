https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-usak-sivasli-kahramanmaras-onikisubat-ve-izmir-bornovadaki-yanginlar-1098201201.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'daki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'daki yangınlar kontrol altında

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir'de çıkan üç ayrı orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T20:41+0300

2025-07-28T20:41+0300

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türki̇ye

yangın

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yangın alarmı

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i̇brahim yumaklı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç bölgede orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımızla orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursada-yangini-cikardigi-iddia-edilen-ufuk-aytekin-tutuklandi-1098201115.html

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