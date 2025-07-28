https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-usak-sivasli-kahramanmaras-onikisubat-ve-izmir-bornovadaki-yanginlar-1098201201.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'daki yangınlar kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'daki yangınlar kontrol altında
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir'de çıkan üç ayrı orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T20:41+0300
2025-07-28T20:41+0300
2025-07-28T20:42+0300
türki̇ye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
i̇brahim yumaklı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç bölgede orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımızla orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursada-yangini-cikardigi-iddia-edilen-ufuk-aytekin-tutuklandi-1098201115.html
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, i̇brahim yumaklı
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, i̇brahim yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'daki yangınlar kontrol altında
20:41 28.07.2025 (güncellendi: 20:42 28.07.2025)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir'de çıkan üç ayrı orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç bölgede orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımızla orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.