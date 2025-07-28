Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/suriyede-41-buyuklugunde-deprem-oldu-1098179285.html
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Humus kentinde bugün saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T06:47+0300
2025-07-28T06:47+0300
son depremler
afad
hatay
suriye
deprem
deprem
humus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/akdenizde-korkutan-deprem-afad-duyurdu-1098114040.html
hatay
suriye
humus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afad, hatay, suriye, deprem, deprem, humus
afad, hatay, suriye, deprem, deprem, humus

Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

06:47 28.07.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Suriye'nin Humus kentinde bugün saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
SON DEPREMLER
Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu
24 Temmuz, 12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала