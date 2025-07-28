https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/suriyede-41-buyuklugunde-deprem-oldu-1098179285.html
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Humus kentinde bugün saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T06:47+0300
2025-07-28T06:47+0300
2025-07-28T06:47+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/akdenizde-korkutan-deprem-afad-duyurdu-1098114040.html
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afad, hatay, suriye, deprem, deprem, humus
afad, hatay, suriye, deprem, deprem, humus
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Suriye'nin Humus kentinde bugün saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.