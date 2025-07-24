https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/akdenizde-korkutan-deprem-afad-duyurdu-1098114040.html
Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu
Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu
Sputnik Türkiye
AFAD, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T12:47+0300
2025-07-24T12:47+0300
2025-07-24T12:47+0300
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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gerçekleşen depremin 6.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/malatya-gune-depremler-uyandi-afad-buyuklugunu-acikladi-1098105351.html
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afad, akdeniz, deprem
Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu
AFAD, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gerçekleşen depremin 6.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.