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SON DAKİKA | Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/akdenizde-korkutan-deprem-afad-duyurdu-1098114040.html
Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu
Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu
Sputnik Türkiye
AFAD, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T12:47+0300
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afad
akdeniz
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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gerçekleşen depremin 6.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/malatya-gune-depremler-uyandi-afad-buyuklugunu-acikladi-1098105351.html
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afad, akdeniz, deprem
afad, akdeniz, deprem

Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu

12:47 24.07.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Fotoğraf
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AFAD, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gerçekleşen depremin 6.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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