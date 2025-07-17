https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bir-sigara-grubuna-ikinci-kez-zam-geldi-en-ucuz-sigara-ne-kadar-oldu-1097960165.html
Bir sigara grubuna ikinci kez zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?
Bir sigara grubuna ikinci kez zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
3 Temmuz'daki zammın ardından JTI sigara grubuna ikinci kez zam geldi. Gruptaki en ucuz sigara 82 TL oldu. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T14:21+0300
2025-07-17T14:21+0300
2025-07-17T14:21+0300
ekonomi̇
jti
sigara
sigara zammı
tekel bayileri yardımlaşma derneği
erol dündar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094238845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dba5f06ecf04e6de43fa2a0b456d8e04.jpg
JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiği duyuruldu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.İkinci kez zam geldiTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.Zamlı sigara fiyatlarıWINSTONDark Blue & Deep Blue – 85 ₺Slender Q Line – 85 TLSlender – 85 TLSlender Long – 87 TL (+2 TL)WINSTON – 90 TL (+1 TL)Slims Q Line – 94 TLSlims – 95 TLXsence – 96 TLCAMELSlender – 82 TLDeep Blue – 82 TLBlack & White – 83 TLYellow & Brown – 86 TLLD – 81 TLMONTE CARLO – 80 TLCAMEL Yellow 100 (Gram) – 215 TL (+20 TL)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-sigara-grubuna-daha-zam-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1097728374.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094238845_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4909e91ec75dde4d096525d5416b9b8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jti, sigara, sigara zammı, tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar
jti, sigara, sigara zammı, tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar
Bir sigara grubuna ikinci kez zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?
3 Temmuz'daki zammın ardından JTI sigara grubuna ikinci kez zam geldi. Gruptaki en ucuz sigara 82 TL oldu.
JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiği duyuruldu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.
Dark Blue & Deep Blue – 85 ₺
Slender Q Line – 85 TL
Slender – 85 TL
Slender Long – 87 TL (+2 TL)
WINSTON – 90 TL (+1 TL)
Slims Q Line – 94 TL
Slims – 95 TL
Xsence – 96 TL
Slender – 82 TL
Deep Blue – 82 TL
Black & White – 83 TL
Yellow & Brown – 86 TL
LD – 81 TL
MONTE CARLO – 80 TL
CAMEL Yellow 100 (Gram) – 215 TL (+20 TL)