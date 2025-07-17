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Bir sigara grubuna ikinci kez zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?
Bir sigara grubuna ikinci kez zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
3 Temmuz'daki zammın ardından JTI sigara grubuna ikinci kez zam geldi. Gruptaki en ucuz sigara 82 TL oldu. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T14:21+0300
2025-07-17T14:21+0300
ekonomi̇
jti
sigara
sigara zammı
tekel bayileri yardımlaşma derneği
erol dündar
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JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiği duyuruldu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.İkinci kez zam geldiTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.Zamlı sigara fiyatlarıWINSTONDark Blue &amp; Deep Blue – 85 ₺Slender Q Line – 85 TLSlender – 85 TLSlender Long – 87 TL (+2 TL)WINSTON – 90 TL (+1 TL)Slims Q Line – 94 TLSlims – 95 TLXsence – 96 TLCAMELSlender – 82 TLDeep Blue – 82 TLBlack &amp; White – 83 TLYellow &amp; Brown – 86 TLLD – 81 TLMONTE CARLO – 80 TLCAMEL Yellow 100 (Gram) – 215 TL (+20 TL)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-sigara-grubuna-daha-zam-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1097728374.html
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jti, sigara, sigara zammı, tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar
jti, sigara, sigara zammı, tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar

Bir sigara grubuna ikinci kez zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?

14:21 17.07.2025
© AASigara zam
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA
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3 Temmuz'daki zammın ardından JTI sigara grubuna ikinci kez zam geldi. Gruptaki en ucuz sigara 82 TL oldu.
JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiği duyuruldu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.

İkinci kez zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.
Zamlı sigara fiyatları
WINSTON
Dark Blue & Deep Blue – 85 ₺
Slender Q Line – 85 TL
Slender – 85 TL
Slender Long – 87 TL (+2 TL)
WINSTON – 90 TL (+1 TL)
Slims Q Line – 94 TL
Slims – 95 TL
Xsence – 96 TL
CAMEL
Slender – 82 TL
Deep Blue – 82 TL
Black & White – 83 TL
Yellow & Brown – 86 TL
LD – 81 TL
MONTE CARLO – 80 TL
CAMEL Yellow 100 (Gram) – 215 TL (+20 TL)
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
EKONOMİ
Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
9 Temmuz, 11:25
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