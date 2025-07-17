https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bir-sigara-grubuna-ikinci-kez-zam-geldi-en-ucuz-sigara-ne-kadar-oldu-1097960165.html

Bir sigara grubuna ikinci kez zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?

Bir sigara grubuna ikinci kez zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

3 Temmuz'daki zammın ardından JTI sigara grubuna ikinci kez zam geldi. Gruptaki en ucuz sigara 82 TL oldu. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T14:21+0300

2025-07-17T14:21+0300

2025-07-17T14:21+0300

ekonomi̇

jti

sigara

sigara zammı

tekel bayileri yardımlaşma derneği

erol dündar

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JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiği duyuruldu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.İkinci kez zam geldiTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.Zamlı sigara fiyatlarıWINSTONDark Blue & Deep Blue – 85 ₺Slender Q Line – 85 TLSlender – 85 TLSlender Long – 87 TL (+2 TL)WINSTON – 90 TL (+1 TL)Slims Q Line – 94 TLSlims – 95 TLXsence – 96 TLCAMELSlender – 82 TLDeep Blue – 82 TLBlack & White – 83 TLYellow & Brown – 86 TLLD – 81 TLMONTE CARLO – 80 TLCAMEL Yellow 100 (Gram) – 215 TL (+20 TL)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-sigara-grubuna-daha-zam-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1097728374.html

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jti, sigara, sigara zammı, tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar