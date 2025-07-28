https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/sarkici-dilan-citak-adli-kontrolle-serbest-birakildi-ufak-bir-yanlis-anlasilma-aciklamasi-yapti--1098192706.html
Şarkıcı Dilan Çıtak adli kontrolle serbest bırakıldı: 'Ufak bir yanlış anlaşılma' açıklaması yaptı
Şarkıcı Dilan Çıtak adli kontrolle serbest bırakıldı: 'Ufak bir yanlış anlaşılma' açıklaması yaptı
Sputnik Türkiye
Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T14:43+0300
2025-07-28T14:43+0300
2025-07-28T14:51+0300
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Bodrum'da kendisini durdurmak isteyen polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. Çıtak adliye çıkışında, 'Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir' dedi. İki suçtan hakim karşısına çıktıŞarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Çıtak, "görevli memura tehdit" ve "görevli memura görevini yaptırmama" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.Ufak bir yanlış anlaşılmaÖte yandan Çıtak, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir." ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden Dilan Çıtak, dün polis ekibinin "dur" ihtarına uymamış, aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülmüştü. Havaya ateş açılarak durdurulan, bir süre de araçtan inmeyen Çıtak, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/ibrahim-tatlisesin-kizi-dilan-citak-bodrumda-gozaltina-alindi-1098173644.html
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Şarkıcı Dilan Çıtak adli kontrolle serbest bırakıldı: 'Ufak bir yanlış anlaşılma' açıklaması yaptı
14:43 28.07.2025 (güncellendi: 14:51 28.07.2025)
Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bodrum'da kendisini durdurmak isteyen polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. Çıtak adliye çıkışında, 'Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir' dedi.
İki suçtan hakim karşısına çıktı
Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Çıtak, "görevli memura tehdit" ve "görevli memura görevini yaptırmama" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ufak bir yanlış anlaşılma
Öte yandan Çıtak, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir." ifadesini kullandı.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden Dilan Çıtak, dün polis ekibinin "dur" ihtarına uymamış, aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülmüştü. Havaya ateş açılarak durdurulan, bir süre de araçtan inmeyen Çıtak, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.