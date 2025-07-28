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Şarkıcı Dilan Çıtak adli kontrolle serbest bırakıldı: 'Ufak bir yanlış anlaşılma' açıklaması yaptı
Şarkıcı Dilan Çıtak adli kontrolle serbest bırakıldı: 'Ufak bir yanlış anlaşılma' açıklaması yaptı
Sputnik Türkiye
Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T14:43+0300
2025-07-28T14:51+0300
yaşam
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Bodrum'da kendisini durdurmak isteyen polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. Çıtak adliye çıkışında, 'Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir' dedi. İki suçtan hakim karşısına çıktıŞarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Çıtak, "görevli memura tehdit" ve "görevli memura görevini yaptırmama" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.Ufak bir yanlış anlaşılmaÖte yandan Çıtak, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir." ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden Dilan Çıtak, dün polis ekibinin "dur" ihtarına uymamış, aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülmüştü. Havaya ateş açılarak durdurulan, bir süre de araçtan inmeyen Çıtak, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/ibrahim-tatlisesin-kizi-dilan-citak-bodrumda-gozaltina-alindi-1098173644.html
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dilan çıtak
dilan çıtak

Şarkıcı Dilan Çıtak adli kontrolle serbest bırakıldı: 'Ufak bir yanlış anlaşılma' açıklaması yaptı

14:43 28.07.2025 (güncellendi: 14:51 28.07.2025)
© Ali BallıDilan Çıtak
Dilan Çıtak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Ali Ballı
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Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bodrum'da kendisini durdurmak isteyen polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. Çıtak adliye çıkışında, 'Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir' dedi.

İki suçtan hakim karşısına çıktı

Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Çıtak, "görevli memura tehdit" ve "görevli memura görevini yaptırmama" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ufak bir yanlış anlaşılma

Öte yandan Çıtak, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden Dilan Çıtak, dün polis ekibinin "dur" ihtarına uymamış, aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülmüştü. Havaya ateş açılarak durdurulan, bir süre de araçtan inmeyen Çıtak, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Dilan Çıtak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
TÜRKİYE
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da gözaltına alındı
Dün, 17:45
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