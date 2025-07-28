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Sahte Biftek gerçeği: Biftek mi, et tutkalıyla yapılan yapıştırma et mi?
Sahte Biftek gerçeği: Biftek mi, et tutkalıyla yapılan yapıştırma et mi?
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ABD’de bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı videoyla gündeme oturan “sahte biftek”, et tutkalıyla birleştirilmiş et parçalarından oluşuyor. Transglutaminaz... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T14:32+0300
2025-07-28T14:34+0300
yaşam
sahte biftek
et tutkalı
et
biftek
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ABD’de bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı video, “sahte biftek” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde, farklı et parçalarının özel bir maddeyle birleştirilerek bütün bir biftek görünümüne kavuşturulduğu görülüyor.“Sahte biftek” olarak adlandırılan bu ürün, et tutkalı adıyla bilinen transglutaminaz maddesiyle hazırlanıyor. Toz formunda olan bu katkı maddesi, farklı et parçalarını birbirine yapıştırmak için kullanılıyor. Birbirine yapıştırılan et parçaları bir süre sonra tüm bir biftek görünüme kavuşuyor. Transglutaminaz; sosis, işlenmiş et ürünleri ve bazı deniz ürünlerinde de yaygın olarak tercih ediliyor.Et tutkalı sağlığa zararlı mı?Ancak bu katkı maddesiyle ilgili ciddi sağlık endişeleri bulunuyor. Halka açık kaynaklara göre, transglutaminaz bağırsak sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Ayrıca bakteriyel kirlilik riskini artırdığı ve çölyak hastaları ya da glüten hassasiyeti olan bireyler için zararlı olabileceği belirtiliyor.Bu endişeler doğrultusunda Avrupa Birliği'nde bazı ülkeler, 2010 yılında transglutaminazın gıda ürünlerinde kullanımını yasakladı. Tartışmalı maddenin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri hâlâ araştırma konusu olmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/sadece-et-tuketerek-1-ay-gecirdi-vucudunda-gozle-gorulur-degisim-yasandi-1097992935.html
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sahte biftek, et tutkalı, et, biftek
sahte biftek, et tutkalı, et, biftek

Sahte Biftek gerçeği: Biftek mi, et tutkalıyla yapılan yapıştırma et mi?

14:32 28.07.2025 (güncellendi: 14:34 28.07.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSahte Biftek
Sahte Biftek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD’de bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı videoyla gündeme oturan “sahte biftek”, et tutkalıyla birleştirilmiş et parçalarından oluşuyor. Transglutaminaz adı verilen bu katkı maddesi sağlık riskleri yaratıyor mu? Sahte Biftek nedir?
ABD’de bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı video, “sahte biftek” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde, farklı et parçalarının özel bir maddeyle birleştirilerek bütün bir biftek görünümüne kavuşturulduğu görülüyor.
Sahte biftek” olarak adlandırılan bu ürün, et tutkalı adıyla bilinen transglutaminaz maddesiyle hazırlanıyor. Toz formunda olan bu katkı maddesi, farklı et parçalarını birbirine yapıştırmak için kullanılıyor. Birbirine yapıştırılan et parçaları bir süre sonra tüm bir biftek görünüme kavuşuyor. Transglutaminaz; sosis, işlenmiş et ürünleri ve bazı deniz ürünlerinde de yaygın olarak tercih ediliyor.

Et tutkalı sağlığa zararlı mı?

Ancak bu katkı maddesiyle ilgili ciddi sağlık endişeleri bulunuyor. Halka açık kaynaklara göre, transglutaminaz bağırsak sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Ayrıca bakteriyel kirlilik riskini artırdığı ve çölyak hastaları ya da glüten hassasiyeti olan bireyler için zararlı olabileceği belirtiliyor.
Bu endişeler doğrultusunda Avrupa Birliği'nde bazı ülkeler, 2010 yılında transglutaminazın gıda ürünlerinde kullanımını yasakladı. Tartışmalı maddenin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri hâlâ araştırma konusu olmaya devam ediyor.
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