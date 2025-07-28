https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/orhaneli-ve-harmancikin-ustu-dumanla-kaplandi-bursadaki-orman-yanginina-mudahale-devam-ediyor-1098181334.html

Orhaneli ve Harmancık'ın üstü dumanla kaplandı: Bursa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Orhaneli ve Harmancık'ın üstü dumanla kaplandı: Bursa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafta sonu çıkan ve rüzgarın etkisiyle Harmancık'a yayılıp yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T07:56+0300

2025-07-28T07:56+0300

2025-07-28T09:09+0300

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafta sonu çıkan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Harmancık'a ilerleyen yangın sebebiyle ilçelerin üstü dumanla kaplandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye edildi.Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alma çalışmaları yapıldı.Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html

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orhaneli, bursa, orman yangını, yangın felaketi