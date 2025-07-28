Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/orhaneli-ve-harmancikin-ustu-dumanla-kaplandi-bursadaki-orman-yanginina-mudahale-devam-ediyor-1098181334.html
Orhaneli ve Harmancık'ın üstü dumanla kaplandı: Bursa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
Orhaneli ve Harmancık'ın üstü dumanla kaplandı: Bursa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafta sonu çıkan ve rüzgarın etkisiyle Harmancık'a yayılıp yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T07:56+0300
2025-07-28T09:09+0300
türki̇ye
orhaneli
bursa
orman yangını
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098180321_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_136aae3ebe8fea7860c45671b73d6633.jpg
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafta sonu çıkan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Harmancık'a ilerleyen yangın sebebiyle ilçelerin üstü dumanla kaplandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye edildi.Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alma çalışmaları yapıldı.Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html
türki̇ye
orhaneli
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098180321_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7c511f67b92a9dd3946a2344f9d78e30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
orhaneli, bursa, orman yangını, yangın felaketi
orhaneli, bursa, orman yangını, yangın felaketi

Orhaneli ve Harmancık'ın üstü dumanla kaplandı: Bursa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

07:56 28.07.2025 (güncellendi: 09:09 28.07.2025)
© AA / Mustafa BikeçYangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı
Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA / Mustafa Bikeç
Abone ol
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafta sonu çıkan ve rüzgarın etkisiyle Harmancık'a yayılıp yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafta sonu çıkan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Harmancık'a ilerleyen yangın sebebiyle ilçelerin üstü dumanla kaplandı.
© AA / Mustafa BikeçYangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı
Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA / Mustafa Bikeç
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye edildi.
© AA / Mustafa BikeçYangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı
Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA / Mustafa Bikeç
Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alma çalışmaları yapıldı.
Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
© AA / Mustafa BikeçYangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı
Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA / Mustafa Bikeç
Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 1 şüpheli gözaltına alındı
01:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала