Orhaneli ve Harmancık'ın üstü dumanla kaplandı: Bursa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
07:56 28.07.2025 (güncellendi: 09:09 28.07.2025)
© AA / Mustafa BikeçYangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı
© AA / Mustafa Bikeç
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafta sonu çıkan ve rüzgarın etkisiyle Harmancık'a yayılıp yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafta sonu çıkan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Harmancık'a ilerleyen yangın sebebiyle ilçelerin üstü dumanla kaplandı.
© AA / Mustafa BikeçYangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı
© AA / Mustafa Bikeç
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye edildi.
Yangın nedeniyle üstü dumanla kaplanan Orhaneli ve Harmancık dronla görüntülendi pic.twitter.com/qbhZBHaOKO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 28, 2025
© AA / Mustafa BikeçYangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı
© AA / Mustafa Bikeç
Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alma çalışmaları yapıldı.
Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
© AA / Mustafa BikeçYangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı
© AA / Mustafa Bikeç
Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.