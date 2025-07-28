https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/motorlu-tasitlar-vergisinde-son-gun-persembe-gecikenler-icin-aylik-yuzde-45-gecikme-faizi--1098188597.html

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün perşembe: Gecikenler için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün perşembe: Gecikenler için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak

Sputnik Türkiye

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitinde ödeme süreci perşembe günü sona erecek. Ödemeler; vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T12:32+0300

2025-07-28T12:32+0300

2025-07-28T12:33+0300

ekonomi̇

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

mtv zammı

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Milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor.MTV son gün ne zaman?1 Temmuz'da başlayan ödeme takvimi 31 Temmuz Perşembe günü sona erecek.MTV nasıl ödeniyor?MTV yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme faiziÖdemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabiliyor.Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için, MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.Ayrıca, 2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi de 31 Temmuz'da sona erecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/eski-ehliyet-sahipleri-dikkat-son-3-gun-geciken-fazla-odeyecek-1098184727.html

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